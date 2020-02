Brooklyn Nets – Chicago Bulls: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Brooklyn Nets il a réussi à gagner à domicile pour Chicago Bulls par 133-118 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Detroit Pistons par 125-115 et après ce résultat, ils obtiennent une série de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Indiana Pacers par 115-106, ajoutant un total de trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Brooklyn Nets Il compte 20 matchs gagnés sur 46 matchs, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Chicago Bulls, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 19 matchs gagnés sur 50 joués. Suivez le classement NBA après le match.

02/01/2020

Au premier trimestre, les protagonistes étaient les locaux, ils sont venus gagner par 16 points (30-14) et ont terminé avec un 35-23. Après cela, au cours du deuxième trimestre Brooklyn Nets il a réussi à se distancer sur le tableau de bord et est venu gagner par 23 points (55-32) lors du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 38-34. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 73-57 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réduit les distances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-39 (103-96). Enfin, au dernier trimestre, les locaux se sont à nouveau distancés, ils ont atteint une différence de 23 points (129-106) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-22. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 133-118 en faveur de Brooklyn Nets.

Pendant le match, Brooklyn Nets obtenu la victoire grâce à 54 points, cinq passes décisives et cinq rebonds de Kyrie Irving et les 20 points, sept passes et un rebond de Spencer Dinwiddie. Les 22 points, huit passes décisives et deux rebonds de Zach Lavine et les 19 points, deux passes et quatre rebonds de Luke Kornet ils n’étaient pas suffisants pour Chicago Bulls Gagnez le match.

Après avoir gagné, le prochain affrontement de Brooklyn Nets sera contre Assistants de Washington dans le Capital One Arenatandis que la prochaine réunion du Chicago Bulls sera contre Toronto Raptors dans le Aréna Banque Scotia. Consultez le calendrier complet de la NBA.