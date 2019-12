Brooklyn Nets continue de redonner pendant la saison des fêtes

Tout au long de la saison des fêtes, les Brooklyn Nets, à la fois en tant qu'organisation et certains des joueurs individuels, ont veillé à redonner à la communauté. Ceux qui l'ont fait publiquement l'ont fait à divers titres.

Kyrie Irving a tenu son Kyrie Invitational au Barclays Center lundi, ce qui a donné aux joueurs de basket-ball du lycée local la chance de jouer sur un terrain de la NBA, tandis que leurs amis et leurs familles ont pénétré dans l'arène de Brooklyn que les Nets appellent chez eux.

Kevin Durant a donné aux enfants dont les familles traversent une période difficile. La superstar a offert des cadeaux à 40 enfants et a visité la Coalition for the Homeless à New York.

Joe Harris s'est associé à Pay Away the Layaway pour aider les parents à obtenir des cadeaux pour leurs enfants.

DeAndre Jordan a donné des cartes-cadeaux aux enfants qui font partie de Brooklyn Combine afin qu'ils puissent acheter des cadeaux de leur choix.

Mais l'organisation elle-même a volé la vedette.

Les Nets se sont associés à Nike pour ramener le programme de musique au Madiba Prep Middle School de Brooklyn, et les deux organisations continueront de financer le programme.

