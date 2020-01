Brooklyn Nets – Detroit Pistons: résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Brooklyn Nets a remporté la victoire à domicile contre Detroit Pistons par 125-115 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux sont tombés vaincus loin de chez eux contre New York Knicks par 110-97. De leur côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Cavaliers de Cleveland 100-115, donc après le match, ils ajoutent un total de cinq défaites d’affilée. Brooklyn NetsAvec ce résultat, il s’impose en play-offs avec 19 matchs gagnés sur 45 disputés, tandis que Detroit Pistons, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 17 matchs gagnés sur 48 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, l’équipe à domicile était le principal leader et protagoniste dans le domaine, en fait, il a réalisé un partiel 11-2 et a atteint une différence de 12 points (16-4) jusqu’à la conclusion avec un 32-30. Après cela, le deuxième quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 38-38. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 70-68 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 12-2 et est venue gagner de 10 points (82-72) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29- 25 (et un total de 99-93). Enfin, au dernier trimestre Brooklyn Nets il a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, il a obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 et a augmenté la différence à un maximum de 15 points (115-100) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-22, terminant de cette façon, le match avec un score final de 125-115 en faveur de l’équipe à domicile.

Pendant le match, Brooklyn Nets il a remporté la victoire grâce aux 28 points, six passes décisives et trois rebonds de Spencer Dinwiddie et les 22 points, une passe décisive et sept rebonds Prince tauréen. Les 22 points, cinq passes décisives et six rebonds de Derrick Rose et les 23 points, cinq passes décisives et trois rebonds de Reggie Jackson ils n’étaient pas suffisants pour Detroit Pistons Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté ce match, lors du prochain affrontement Brooklyn Nets fera face Chicago Bulls dans le Barclays Center, tandis que Detroit Pistons fera face Toronto Raptors dans le Arène Little Caesars. Consultez le calendrier complet de la NBA.