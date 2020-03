Brooklyn Nets embarrassé par Memphis Grizzlies 118-79

Brooklyn était sur la mauvaise fin d’une éruption au Barclays Center juste une nuit après que les Nets aient eu leur victoire la plus impressionnante de la saison 2019-20. Après avoir perdu le premier quart 23-22, Ja Morant et les Grizzlies de Memphis ont pris le relais et ont fait exploser les Nets 118-79.

Les Nets ont eu beaucoup de problèmes dans la défaite, mais leur tir a été un problème flagrant. Brooklyn a tiré 33,3% du sol et un abyssal 16,7% du territoire à 3 points.

Les filets ont également rebondi 59-42.

Après avoir marqué 51 points contre les Celtics à Boston mardi, Caris LeVert a marqué 14 points sur un tir approximatif de 6 pour 19 (0 pour 5 sur une plage de 3 points).

Taurean Prince a marqué 15 points et est également allé 6 pour 19 du sol (2 pour 8 de la profondeur). Joe Harris (13) a été le seul autre partant des Nets à terminer à deux chiffres. Spencer Dinwiddie et Jarrett Allen ont marqué respectivement quatre et six points.

Chris Chiozza a lui-même eu une soirée carrière. Il a atteint le double (14) pour la première fois de sa carrière NBA. Il est allé 5 pour 8 du sol (2 pour 4 de la profondeur).

.