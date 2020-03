Brooklyn Nets et Kenny Atkinson se séparent mutuellement

Les Brooklyn Nets changeront d’entraîneur pour les 20 derniers matchs de leur saison.

Selon The Athletic’s Shams Charania, les Nets et l’entraîneur Kenny Atkinson se séparent. Le compte Twitter des Nets a annoncé que la décision est mutuelle entre les deux parties, et l’entraîneur adjoint Jacque Vaughn sera l’entraîneur-chef par intérim.

Les Nets ont actuellement un dossier de 28-34 et occupent la septième place de la Conférence de l’Est. Atkinson a commencé à entraîner l’équipe au cours de la saison 2016-17, et il avait un dossier de 118-190 avec la franchise.

À l’approche de la saison, aucune attente élevée n’était placée sur les Nets. Leur grande saison n’était pas censée se produire avant 2020-2021, lorsque Kevin Durant était censé être de retour de sa blessure à Achille.

Cette saison a eu ses défis, avec Kyrie Irving manquant de temps en raison d’un conflit à l’épaule droite. Irving a aggravé l’épaule en février et il a récemment subi une opération chirurgicale réussie.

Malgré les défis, il est surprenant qu’Atkinson et les Nets se séparent. Atkinson a aidé à mener les Nets aux séries éliminatoires la saison dernière, et leur seule étoile était D’Angelo Russell.

Les Nets joueront les Chicago Bulls au Barclays Center dimanche, avec un tipoff prévu à 15 heures. EST.

