Brooklyn Nets face à une «crise de confiance» à long terme

Brooklyn était l’une des meilleures équipes de tir à 3 points pour commencer l’année. En plus de Joe Harris, les Nets ont vu Kyrie Irving et Caris LeVert abattre des tirs de loin. Taurean Prince a également connu des matchs impressionnants depuis le périmètre, tandis que Spencer Dinwiddie et Garrett Temple ont apporté leur contribution.

Même lorsque Irving et LeVert sont tombés pour la première fois, les Nets ont bien tiré de loin. Mais lentement et régulièrement, ils ont commencé à décliner en tant que groupe.

Juste au moment où il semblait que les Nets avaient touché le fond le 26 décembre après avoir abattu 26% des trois défaites contre les Knicks, la situation a empiré lundi. Brooklyn a réussi 21,3% de ses trois défaites face au Orlando Magic.

Joe Harris (3-pour-7), qui tire maintenant 42,7% de trois, et Rodions Kurucs (1-pour-2) étaient les seuls Nets qui ont tiré plus de 22,2% de trois.

Brooklyn a un problème et Kenny Atkinson le sait:

Je pense qu’il y a un peu de crise de confiance. Il n’y a aucun doute là-dessus. … Mais cela ne se produit que pendant la saison NBA. Nous sommes juste dans une ornière. Nous avons très bien tiré le ballon au début de la saison. Nous ne tournons pas bien maintenant. … Ça reviendra. J’ai confiance en ces gars.

EN RELATION: Spencer Dinwiddie continue de grimper la liste de tous les temps en 3 points des Nets

EN RELATION: Les filets perdent leur sixième place consécutive en 101-89 contre Magic

.