Brooklyn Nets – Golden State Warriors: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Brooklyn Nets a remporté la victoire à domicile contre Guerriers de l’état d’or par 129-88 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Soleils de Phoenix 119-97, terminant une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre Assistants de Washington par 117-125. Avec ce résultat, Brooklyn Nets Il a 22 victoires en 49 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Guerriers de l’état d’or, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 12 matchs gagnés sur 51 joués. Suivez le classement NBA après le match.

02/06/2020

Agir à 03:43

CET

SPORT.es

Pendant le premier quart-temps, l’équipe à domicile était le principal protagoniste, en fait, l’équipe a obtenu un partiel 18-2 et est venue gagner par 17 points (40-23) jusqu’à la conclusion avec un 40-25. Après cela, au deuxième trimestre Brooklyn Nets il s’est distancé sur le tableau de bord et a augmenté la différence à un maximum de 23 points (52-29) lors du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 28-22. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 68-47 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les locaux ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, ils avaient une différence maximale de 36 points (88-52) jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 27-17 et un résultat global de 95-64. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe locale s’est distancée à nouveau, a atteint une différence de 44 points (129-85), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 34-24. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 129-88 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, les actions de Caris Levert et Joe harris, qui a obtenu 23 points, huit aides et quatre rebonds et 17 points, une passe décisive et neuf rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués D’Angelo Russell et Jordan Poole, avec 17 points, trois passes décisives et trois rebonds et 16 points, quatre passes décisives et deux rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA Brooklyn Nets fera face Toronto Raptors dans le Aréna Banque Scotiatandis que le prochain adversaire de Guerriers de l’état d’or sera Los Angeles Lakers, avec laquelle il sera mesuré Chase Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.