Brooklyn Nets – Los Angeles Lakers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Lakers gagné à l’extérieur pour Brooklyn Nets par 113-128 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Philadelphia 76ers par 111-117, donc après le match, ils ajoutent un total de six défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre New York Knicks par 92-100, obtenant un total de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Los Angeles Lakers, avec ce résultat, il s’impose en Play-off avec 36 matchs gagnés sur 45 joués. Pour sa part, Brooklyn Nets, après le match, il reste également en play-offs avec 18 victoires en 43 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

24/01/2020

Loi 25/01/2020 à 21h04

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, les visiteurs étaient des protagonistes, ils ont augmenté la différence à un maximum de 10 points (22-32) et ont terminé avec un résultat de 35-38. Par la suite, le deuxième trimestre a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 35-37. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 70-75 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Los Angeles Lakers il a encore élargi sa différence, avait une différence maximale de 13 points (75-88) et s’est terminé avec un résultat partiel de 24-29 (et un total de 94-104). Enfin, au cours du dernier quart-temps les joueurs de l’équipe à l’extérieur sont revenus se distancer, en fait, ils ont obtenu un partiel de 14-0 et ont eu une différence maximale de 25 points (96-121) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 19- 24. Enfin, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 113-128 pour les visiteurs.

La victoire de Los Angeles Lakers il était basé sur 27 points, 10 passes décisives et 12 rebonds de Lebron James et les 16 points, deux passes et 11 rebonds de Anthony Davis. Les 20 points, quatre passes décisives et trois rebonds de Kyrie Irving et les 18 points, quatre passes décisives et trois rebonds de Prince tauréen ils n’étaient pas suffisants pour Brooklyn Nets Je pourrais gagner le match.

Le prochain choc de Brooklyn Nets sera contre Detroit Pistons dans le Arène Little Caesars. De son côté, le prochain jeu de Los Angeles Lakers sera contre Philadelphia 76ers dans le Wells Fargo Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.

