Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Grizzlies de Memphis battre hors de la maison pour Brooklyn Nets par 79-118 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont gagné à domicile contre Boston Celtics 120-129, tandis que les visiteurs ont également battu loin de chez eux Atlanta Hawks par 88-127, donc après ce résultat, ils accumulent quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, Grizzlies de Memphis Il compte 31 victoires en 62 matchs joués, ce qui lui permet de s’installer en play-offs. Pour sa part, Brooklyn Nets, après le match, il reste également en play-offs avec 27 victoires en 61 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

03/05/2020

À 03:53

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 10-1 au cours du trimestre jusqu’à la conclusion avec un 23-22. Puis, au cours du deuxième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé et à faire la différence maximale (sept points) à la fin du quatrième, qui s’est terminé par un résultat partiel de 22-30. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 45-52 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs de Grizzlies de Memphis en fait, ils se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel pendant ce quart de 10-0 et sont venus gagner par 17 points (47-64) et ont terminé avec un résultat partiel de 20-30 et un 65-82 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 18-2 et ont eu une différence maximale de 41 points (77-118) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 14 -36. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 79-118 pour Grizzlies de Memphis.

Pendant le match, Grizzlies de Memphis obtenu la victoire grâce aux neuf points, deux passes et 16 rebonds de Jonas Valanciunas et les 18 points, six passes décisives et cinq rebonds de Tyus jones. Les 15 points et cinq rebonds de Prince tauréen et les 14 points, six passes décisives et quatre rebonds de Caris Levert ils n’étaient pas suffisants pour Brooklyn Nets Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA, Brooklyn Nets jouera contre San Antonio Spurs dans le Barclays Centerlors du prochain match, Grizzlies de Memphis les visages seront vus avec Dallas Mavericks dans le American Airlines Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.