Brooklyn Nets obtient une exception pour joueur handicapé

David Nwaba ayant subi une rupture d'Achille lors de la défaite de Brooklyn contre les San Antonio Spurs jeudi, les Nets pourraient faire l'une des deux choses suivantes: demander une exception pour difficultés ou une exception pour les joueurs handicapés.

L’exception des difficultés permettrait aux Nets d’ajouter un 16e joueur à l’alignement après le match de Brooklyn samedi contre les Houston Rockets. Mais, ce ne serait que sur une base temporaire. De plus, Caris LeVert et Kyrie Irving devraient être mises à l'écart et devraient être absentes pendant au moins deux semaines.

L'exception de joueur désactivé permettrait aux Nets d'ajouter un joueur pour le reste de la saison, mais à un coût limité. Comme l’a souligné Bobby Marks d’ESPN, l’exception vaudrait 839 427 $.

Selon Alex Schiffer de The Athletic, les Nets ont obtenu l'exception, et cela vaudra 839 000 $.

Si les Nets devaient essayer de signer à nouveau Iman Shumpert, qui a été annulé lorsque Wilson Chandler est revenu, il ne pourrait pas revenir seul pour l'exception.

