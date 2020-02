Brooklyn Nets – Orlando Magic: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Orlando Magic a remporté la victoire contre Brooklyn Nets en tant que visiteur pour 113-115 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre Charlotte Hornets par 86-115, tandis que les visiteurs ont perdu à la maison avec Dallas Mavericks par 106-122. Avec ce résultat, Orlando Magic mettre la main sur les positions de play-off avec 24 matchs gagnés sur 56 joués. Pour sa part, Brooklyn Nets, après le match, il reste également en position de barrage avec 26 matchs gagnés sur 55 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

25/02/2020

À 03:53

CET

SPORT.es

Au premier quart, il avait comme protagoniste et dominateur l’équipe locale, avait une différence maximale de huit points (25-17) jusqu’à la fin avec un résultat de 27-22. Puis au deuxième trimestre Brooklyn Nets il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel 11-2 et a augmenté la différence à un maximum de 16 points (48-32) au cours du quatrième, ce qui s’est conclu par un résultat partiel de 27-19. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 54-41 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à s’approcher du tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 10-0 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33-40 (87-81). Enfin, au cours du dernier trimestre, il s’est caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-34. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 113-115 en faveur des visiteurs.

Avec tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Orlando Magic étaient Aaron Gordon et Terrence Ross, qui a obtenu 27 points, quatre passes décisives et 10 rebonds et 21 points, une passe décisive et huit rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Spencer Dinwiddie et Caris Levert, avec 24 points, huit passes décisives et un rebond et 19 points, huit passes décisives et cinq rebonds respectivement.

Après avoir gagné, le prochain affrontement de Orlando Magic sera contre Atlanta Hawks dans le State Farm Arenalors du prochain match, Brooklyn Nets jouera contre Assistants de Washington dans le Capital One Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.