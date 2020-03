Brooklyn Nets peut utiliser des «jeunes talents» pour acquérir une troisième étoile

Plus de changements pourraient arriver à Brooklyn.

Les Nets ont apporté quelques ajustements à l’alignement après la saison 2018-19, en ajoutant Kevin Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Taurean Prince, Wilson Chandler et Garrett Temple. Ensuite, l’équipe et Kenny Atkinson ont eu une séparation mutuelle juste avant la NBA en pause.

Il est maintenant question de l’ajout d’une troisième étoile par les Nets, dont Brian Windhorst a récemment discuté sur le podcast “Brian Windhorst & The Hoop Collective” d’ESPN:

Je pense qu’ils ont télégraphié qu’ils avaient l’intention d’essayer d’utiliser certains de leurs jeunes talents pour acquérir une troisième étoile avec Kyrie et Durant. Maintenant, nous pourrions entrer dans un débat sain ici pour savoir si Caris LeVert est cette troisième étoile et ils prennent la décision qu’il est. Mais ma sensation à lire les feuilles de thé, à prêter attention à ce que Sean Marks a dit et à être consciente de certaines conversations qu’elles ont eues à la date limite du commerce, qui consistait à coller l’orteil dans l’eau sur certaines choses, je pense qu’elles sont va balancer pour les clôtures chaque fois que l’intersaison vient. Et ils vont devoir potentiellement engager un entraîneur qui les aidera à le faire.

Les pièces de commerce possibles mentionnées dans la conversation étaient Caris LeVert, Jarrett Allen et Spencer Dinwiddie. Bradley Beal et Jrue Holiday ont tous deux été mentionnés comme cibles possibles de «troisième étoile».

