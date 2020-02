Brooklyn Nets – Phoenix Suns: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Brooklyn Nets il a réussi à gagner à domicile pour Soleils de Phoenix par 119-97 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux sont tombés vaincus à domicile contre Assistants de Washington par 113-107, tandis que les visiteurs ont également perdu loin de chez eux avec Milwaukee Bucks par 129-108, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre défaites consécutives. Avec ce résultat, Brooklyn Nets Il compte 21 matchs gagnés sur 48 matchs, ce qui lui permet de se positionner en play-offs. Pour sa part, Soleils de Phoenix, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 20 victoires en 49 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/04/2020

Agir à 04:13

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 35-31. Plus tard, au deuxième trimestre, il a réduit les distances Soleils de Phoenix, qui a conclu avec un résultat partiel de 20-21. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 55-52 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les locaux se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 19-2 et sont venus gagner par 19 points (81-62) jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 35-21 et un total de 90-73. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux se sont à nouveau distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 11-2 et ont atteint une différence de 26 points (119-93), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel du 29-24. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 119-97 en faveur de l’équipe à domicile.

Le triomphe de Brooklyn Nets il était en partie dû aux 29 points, sept passes décisives et trois rebonds de Caris Levert et les 16 points, deux passes et quatre rebonds de Joe harris. Les 25 points, cinq passes décisives et 17 rebonds de Deandre ayton et les 21 points, une passe décisive et cinq rebonds de Kelly Oubre ils n’étaient pas suffisants pour Soleils de Phoenix Gagnez le match.

Le lendemain de la NBA, Brooklyn Nets les visages seront vus avec Guerriers de l’état d’or dans le Barclays Centertandis que le prochain adversaire de Soleils de Phoenix sera Detroit Pistons, avec lequel il jouera dans le Arène Little Caesars. Consultez le calendrier complet de la NBA.