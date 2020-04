Brooklyn Nets qui a été testé positif au COVID-19 est désormais sans symptômes

Lorsque les Brooklyn Nets ont annoncé que quatre de leurs joueurs avaient été testés positifs pour COVID-19, un seul présentait des symptômes.

Deux semaines et un jour après l’annonce de l’équipe, le directeur général des Nets, Sean Marks, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique: «Jusqu’à présent, tout le monde est en bonne santé. Les gars qui ont été testés positifs ont effacé leurs 14 jours d’auto-isolement et de quarantaine », selon Kristian Winfield du New York Daily News.

Mais les Nets et leur personnel continuent de pratiquer la distance sociale, qui reste le principal message véhiculé par ceux qui tentent de lutter contre le nouveau coronavirus.

Des quatre filets qui se sont révélés positifs pour COVID-19, le seul joueur dont le nom est apparu était Kevin Durant. Lorsque Shams Charania de The Athletic a pour la première fois rapporté les nouvelles de Durant, l’attaquant faisait partie des trois personnes testées positives pour la maladie qui n’avaient pas encore présenté de symptômes.

