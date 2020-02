Brooklyn Nets refuse toujours d’appeler 2019-20 une année sabbatique

Avec 29 matchs à jouer dans leur calendrier, les Brooklyn Nets commencent leur programme de pause après la NBA All-Star en tant que tête de série n ° 7 de la Conférence de l’Est. Et il y a eu des points où les Nets étaient dans la dernière place des séries éliminatoires tout au long de la saison 2019-20. Avec toutes les blessures que Brooklyn a subies tout au long de l’année, rester dans la course aux séries éliminatoires est un accomplissement en soi.

Mais après avoir signé deux superstars cet été, les Nets devaient améliorer leur position dans la Conférence de l’Est, après avoir terminé sixième au classement la saison dernière. Kyrie Irving, qui n’a disputé que 20 matchs cette saison, a rendu la tâche difficile.

Le fait de ne pas avoir Kevin Durant, non plus, rend les choses plus difficiles également.

Donc, les deux joueurs max de Brooklyn se sont combinés pour 20 matchs joués en 2019-20. On dirait une excuse intégrée pour les filets. DeAndre Jordan refuse de s’appuyer sur le désavantage, selon Brian Lewis du New York Post.

Oui, nous ne sortons pas, “Oh, KD n’est pas en bonne santé pour que nous puissions jouer comme cette année.” Ce serait irrespectueux envers tous les autres joueurs dans ce vestiaire. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit.

La Jordanie a poursuivi:

Donc, chaque fois que ces gars sont de retour en bonne santé, ils vont nous aider à nous diriger. Mais nous sommes ravis des gars que nous avons ici maintenant et des gars qui nous aident à bien jouer cette saison. C’est tout ce que vous pouvez demander.

Les Nets affirment qu’ils ne s’attendent pas à ce que Durant joue cette saison. Irving a raté les cinq derniers matchs de Brooklyn. Il n’y a pas de date fixe pour son retour.

EN RELATION: DeAndre Jordan ne veut pas que Kyrie Irving se précipite vers le tribunal

EN RELATION: Aucune garantie Kyrie Irving joue dans le premier match des Nets après la pause des étoiles

.