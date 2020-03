Brooklyn Nets remporte son premier match sous Jacque Vaughn

Le premier mouvement de Jacque Vaughn en tant qu’entraîneur-chef des Brooklyn Nets était un peu surprenant – il a choisi de lancer DeAndre Jordan sur Jarrett Allen.

Bien que le grand homme vétéran ait été plus percutant ces derniers temps, Allen est un incontournable de la formation de départ des Nets depuis la saison dernière.

Jordan a répondu en saisissant 15 rebonds, marquant 11 points et bloquant trois tirs en 29 minutes d’action. Allen a également bien fait avec ses 19 minutes de travail, terminant avec 11 points, six rebonds et un tir bloqué.

Les deux grands hommes des Nets ont aidé leurs coéquipiers à rebondir les Bulls 50-31, en route vers une victoire des Nets 110-107, Jacque Vaughn étant le premier en tant qu’entraîneur-chef des Nets.

Spencer Dinwiddie a mené les Nets avec 24 points. Joe Harris et Caris LeVert étaient juste derrière lui avec 23 points chacun.

Harris est allé 3-en-7 de profondeur et LeVert est allé 4-en-6. Dinwiddie a renversé 14 de ses 15 tentatives de lancers francs.

Taurean Prince est revenu du banc pendant que Wilson Chandler a commencé. Prince a marqué sept points et saisi neuf planches.

