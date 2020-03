Brooklyn Nets – San Antonio Spurs: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Brooklyn Nets il a réussi à gagner à domicile pour San Antonio Spurs par 139-120 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux étaient battus à domicile contre Grizzlies de Memphis par 79-118, tandis que les visiteurs gagnaient loin de chez eux Charlotte Hornets par 103-104. Avec ce résultat, Brooklyn Nets Il reste en play-off avec 27 matchs gagnés sur 61 disputés. Pour sa part, San Antonio Spurs, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 26 matchs gagnés sur 60 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, il a été marqué par la direction des locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel 22-2 et ont eu une différence maximale de 22 points (39-17) et ont fini avec un résultat de 41-22. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe locale ont élargi leur différence, en fait, ils ont obtenu un autre 16-1 partiel et sont venus gagner par 33 points (61-28) au cours du quatrième, ce qui s’est conclu par un résultat partiel de 34-32. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 75-54 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs de Brooklyn Nets ils ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, ont augmenté la différence à un maximum de 25 points (103-78) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 45-41 et un résultat global de 120-95. Enfin, au cours du dernier quart-temps les visiteurs ont réduit les écarts, en fait, ils ont réalisé un partiel de 13-2, bien que cela n’ait pas suffi pour prendre la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 19-25. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 139-120 pour les locaux.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Caris Levert et Spencer Dinwiddie pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 27 points, 10 passes décisives et 11 rebonds et 19 points et neuf passes décisives respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Demar Derozan et Trey Lyles, avec 24 points, neuf passes décisives et cinq rebonds et 19 points, deux passes décisives et deux rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, lors du prochain affrontement Brooklyn Nets jouera contre Chicago Bulls dans le Barclays Center. De son côté, la prochaine réunion du San Antonio Spurs sera contre Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.