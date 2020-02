Brooklyn Nets – Toronto Raptors: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Brooklyn Nets gagné à domicile pour Toronto Raptors par 101-91 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent chercher la victoire loin de chez eux Indiana Pacers 105-106, totalisant quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre Minnesota Timberwolves par 137-126. Avec ce résultat, Brooklyn Nets Il compte 24 matchs gagnés sur 52 matchs, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Toronto Raptors, après le match, il reste également en play-off avec 40 matchs gagnés sur 54 joués. Suivez le classement NBA après le match.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 23-19. Par la suite, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 11-2 au cours du quatrième et ont étendu la différence à un maximum de 13 points (45-32) au cours du quatrième, ce qui terminé avec un résultat partiel de 29-21. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 52-40 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont réduit les distances sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 23-25 ​​et un total de 75-65. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux ont réussi à maintenir leur différence sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-26. Après tout cela, le match s’est terminé avec un score final de 101-91 en faveur de l’équipe à domicile.

En plus des joueurs de Brooklyn Nets qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Spencer Dinwiddie et Caris Levert, qui a obtenu 17 points, neuf passes et six rebonds et 20 points, quatre passes et sept rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Serge Ibaka et Kyle Lowry, avec 28 points et neuf rebonds et 12 points, 12 passes décisives et 11 rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Brooklyn Nets mesurez votre force avec Philadelphia 76ers dans le Wells Fargo Centerlors de la prochaine réunion, Toronto Raptors sera mesuré avec Soleils de Phoenix dans le Aréna Banque Scotia. Consultez le calendrier complet de la NBA.