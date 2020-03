Brooklyn Nets travaille sur un plan pour le personnel de l’aréna non salarial

La NBA suspendant la saison 2019-2020 en raison de l’épidémie de COVID-19 – et d’autres sports et ligues plus tard emboîtent le pas – beaucoup ont été touchés. Il y a les fans, les joueurs et ceux qui travaillent dans l’organisation qui ont tous dû faire face au changement.

Parmi ceux qui sont le plus enclins à ressentir l’impact, on trouve les travailleurs de l’événementiel qui font toutes les petites choses pour aider à faire des jeux et autres événements ce qu’ils sont. Et il y en a qui ont appelé des équipes pour prendre soin de ces travailleurs qui sont payés à l’heure et qui ne peuvent pas travailler pendant cette période, et qui ne peuvent donc pas subvenir à leurs propres besoins.

Le meneur des Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie s’est assuré d’attirer l’attention sur cette question sur Twitter:

Et Dinwiddie a été entendu haut et fort par le gouverneur des Nets, Joe Tsai:

Selon Jason Quick de The Athletic, les Portland Trail Blazers travaillent vers le même objectif.

Le gouverneur de Dallas Mavericks, Mark Cuban, a été le premier à exprimer que son équipe travaille à l’élaboration d’un plan.

Selon le Detroit Free Press, les Pistons paieront leur personnel horaire et à temps partiel pendant la pause de la NBA.

L’attaquant des Cavaliers de Cleveland, Kevin Love, fait un don de 100 000 $ pour soutenir les travailleurs de l’aréna grâce au Kevin Love Fund. Il est le seul joueur à avoir fait ce type de geste pendant la crise.

