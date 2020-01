Brouillon de la NFL 2020: une classe de récepteurs large historique est là

Si les déclarations continuent de se dérouler comme prévu, il n’y a pas de meilleure position au sommet du repêchage de la NFL 2020 que le récepteur large. C’est même après que DeVonta Smith de l’Alabama et Tylan Wallace de l’Oklahoma State aient annoncé qu’ils retournaient à l’école pour une autre saison.

Dans le faux tirage de cette semaine, sept récepteurs de large partent au premier tour. Ce serait le plus depuis que sept ont été éliminés lors du premier tour en 2004. Cette année-là, trois receveurs larges ont été repêchés dans le top 10, à commencer par le receveur large Larry Fitzgerald qui est arrivé troisième aux Cardinals de l’Arizona.

Bien que le premier tour de cette année devrait comporter une charge de capteurs de passes, nous ne pourrions pas les voir aller aussi haut qu’en 2004. Néanmoins, nous pouvions voir de grandes courses sur un récepteur large, à commencer par Jerry Jeudy et Henry Ruggs III de l’Alabama. .

Voici comment les récepteurs larges pourraient tomber au premier tour et où ils pourraient aller:

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

Dans leur histoire, les Bengals ont pris cinq quarts au premier tour. À part Carson Palmer en 2003, ils ont tous été désastreux. Burrow sera-t-il Palmer, ou sera-t-il un buste comme Akili Smith en 1999 et David Klingler en 1992? Les Bengals n’ont d’autre choix que de le savoir.

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

Avec Ron Rivera et Jack Del Rio, Washington pourrait exécuter un hybride 4-3 / 3-4 intéressant qui reposera sur le fait que Young et Montez Sweat sont polyvalents pour précipiter le passeur. Cela devrait donner à l’équipe un duo assez dangereux pour aider à masquer certains de ses défauts au secondaire.

3. Lions de Detroit: Jeff Okudah, CB, Ohio State

L’une des choses les plus importantes à surveiller avec les Lions pendant cette intersaison est l’avenir du demi de coin Darius Slay. Il lui reste un an sur son contrat, mais a exprimé son mécontentement lorsque l’équipe a expédié Quandre Diggs aux Seahawks. Si Slay est absent, Jeff Okudah de l’Ohio State sera en jeu avec le troisième choix.

4. Giants de New York: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Le processus étant si précoce dans le processus d’élaboration, il n’y a pas de consensus sur qui est la meilleure perspective d’attaques offensives. Certains comme Andrew Thomas de Géorgie ou Jedrick Wills d’Alabama, tandis que d’autres préfèrent les Wirfs. Pour les Giants, l’attaquant droit Mike Remmers est un joueur autonome. S’il part, New York pourrait renforcer ce côté de la ligne avec Wirfs et avoir un côté dominant avec le garde Will Hernandez.

5. Miami Dolphins: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Miami a fait une pause lundi avec Tagovailoa annonçant son entrée dans le repêchage. Cela donne aux Dolphins nécessiteux un quart-arrière une option avec le cinquième choix. La clé, bien sûr, sera de se familiariser avec la longue histoire de blessures de Tagovailoa.

6. Los Angeles Chargers: Andrew Thomas, OT, Géorgie

Les Chargers entrent dans l’intersaison dans une confrontation avec le quart-arrière de longue date Philip Rivers. Laissent-ils marcher l’agent libre après une saison de 20 interceptions? Rivers veut-il même revenir? Pour cette fausse ébauche, disons que Rivers est de retour avec les Chargers. S’il l’est, ils pourraient enfin ajouter du talent sur la ligne offensive avec un joueur comme Thomas.

7. Panthers de la Caroline: Derrick Brown, DT, Auburn

Kawann Short est entré en réserve pour blessés en octobre, et l’une des plus grandes forces de la Caroline est devenue une faiblesse. À son retour, les Panthers pourraient le jumeler avec un joueur dominant comme Brown dans le repêchage.

8. Cardinals de l’Arizona: Jedrick Wills, OT, Alabama

Le choix de Wills-to-Arizona cette semaine peut être ennuyeux, mais il est impossible d’ignorer les Cardinals qui ont vraiment besoin d’une aide en ligne offensive. Wills est dans le premier niveau des plaqués offensifs de cette classe, puis c’est un abandon pour des joueurs comme Austin Jackson de l’USC, Josh Jones de Houston et Isaiah Wilson de Géorgie.

9. Jaguars de Jacksonville: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Bien qu’il soit amusant de donner aux Jaguars un récepteur large, le besoin de l’équipe dans les sept premiers est évident. Simmons peut être au centre de la défense de Jacksonville pour aider le jeu de course, mais il a l’athlétisme pour parcourir tout le terrain.

10. Cleveland Browns: Grant Delpit, S, LSU

Les Browns pourraient avoir des ennuis si Thomas, Wills et Wirfs sont tous partis lorsqu’ils choisissent. Mais si tel est le cas, ils pourraient toujours ajouter un fabricant de différences dans Delpit à l’arrière de la défense. La vedette du LSU est confortable à jouer en sécurité simple, mais a la prouesse physique de se mesurer à la course.

11. Jets de New York: Jerry Jeudy, WR, Alabama

Les Jets doivent obtenir des armes pour Sam Darnold, d’autant plus que le récepteur large Robby Anderson est un agent libre. Jeudy est le meilleur récepteur du brouillon, même s’il n’est ni le plus grand ni le plus rapide.

12. Las Vegas Raiders: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Il y a juste quelque chose qui a du sens lorsque les Raiders prennent un récepteur rapide comme Ruggs. Maintenant, c’est juste une question d’avoir le bon quart-arrière pour lui donner le ballon.

13. Colts d’Indianapolis: Austin Jackson, OT, USC

Il semble que les Colts aient finalement compris leur ligne offensive, juste à temps pour que l’attaquant gauche Anthony Castonzo entre en agence libre alors qu’il réfléchit à la retraite. Oof. S’il n’est pas de retour, les Colts pourraient maintenir une bonne ligne avec un bloqueur athlétique comme Jackson.

14. Buccaneers de Tampa Bay: Justin Herbert, QB, Oregon

Les Buccaneers ont une situation de quart-arrière intéressante cette intersaison. Jameis Winston vient de terminer une saison de 30 interceptions et portera toujours un prix élevé en tant qu’agent libre. L’entraîneur-chef Bruce Arians n’a pas mâché ses mots sur Winston et pourrait chercher un jeune passeur comme Herbert. N’oubliez pas, Arians est en quelque sorte un murmure quart-arrière, ayant aidé à construire des joueurs comme Peyton Manning, Andrew Luck et Ben Roethlisberger. Herbert a des outils, mais a besoin du bon coaching. Il peut l’obtenir auprès des Ariens.

15. Denver Broncos: A.J. Epenesa, DE, Iowa

Denver est une autre équipe dans laquelle il vaudrait la peine de surveiller ce qui arrive à la liste. Si le joueur de ligne défensive Derek Wolfe part, les Broncos pourraient trouver un remplaçant prêt à l’emploi à Epenesa.

16. Falcons d’Atlanta: Javon Kinlaw, DL, Caroline du Sud

Si les Falcons manquent Epenesa, ils pourraient se rabattre sur Kinlaw, un joueur de ligne défensive polyvalent avec des compétences pour précipiter le passeur de l’intérieur.

17. Cowboys de Dallas: Curtis Weaver, DE, État de Boise

Robert Quinn pourrait décrocher un gros contrat en agence libre après une forte saison pour Dallas. S’il signe ailleurs, les Cowboys pourraient trouver une autre bonne fin à Boise State comme ils l’ont fait avec DeMarcus Lawrence.

18. Dolphins de Miami (via Pittsburgh Steelers): Isaiah Wilson, OT, Géorgie

Quelle meilleure façon de protéger un nouveau quart-arrière de franchise qu’avec un monstre de 6’7, 340 livres d’un bon tacle? Wilson, qui est devenu pro après sa deuxième saison en chemise rouge en Géorgie, engloutit les défenseurs et laisse une poche propre.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): Trevon Diggs, CB, Alabama

Les Raiders ont un gardien dans le cornerback recrue Trayvon Mullen mais pourraient ajouter une perspective de qualité en face de lui à Diggs. Cela donnerait aux Raiders une paire de grands coins qui peuvent rester avec les récepteurs.

20. Jaguars de Jacksonville: (via les Rams de Los Angeles): Laviska Shenault, WR, Colorado

Peut-être que les Jaguars iront avec Gardner Minshew comme quart-arrière de l’avenir. Peut-être pas. Ce dont ils ont besoin, ce sont des armes en attaque. DJ Chark est un bon récepteur, mais Chris Conley et Dede Westbrook sont de solides acteurs.

21. Eagles de Philadelphie: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Pendant une grande partie de cette saison, il était évident que les Eagles avaient besoin de talent au large receveur. Lamb a le potentiel n ° 1 et une moyenne incroyable de 21,4 verges par réception cette saison.

22. Buffalo Bills: Tee Higgins, WR, Clemson

Alors que Cole Beasley et John Brown sont un bon système pour Buffalo, il était clair en séries éliminatoires cette année pourquoi l’offensive a besoin d’un receveur étoile. Heureusement, c’est le projet d’en obtenir un. À 6’3 et un peu plus de 200 livres, Higgins a une bonne taille à la position et sait comment l’utiliser. Josh Allen ne devra plus lancer de passes profondes aux arrières latéraux lors des matchs éliminatoires.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: K.J. Hamler, WR, État de Penn

Comme prévu, Hamler est entré dans le repêchage et a pu monter sur la planche plus rapidement qu’il ne survole le terrain. Bien que les Patriots aient emmené N’Keal Harry au repêchage de 2019 et échangé un choix de deuxième ronde pour Mohamed Sanu, un récepteur rapide comme Hamler serait une grande amélioration par rapport à Phillip Dorsett.

24. New Orleans Saints: Jalen Reagor, WR, TCU

C’est vrai, un autre récepteur large! Bien qu’il soit improbable de voir cinq d’affilée se faire choisir au premier tour, ce ne serait pas un choc si sept se classaient dans le top 32. Reagor et sa vitesse profonde seraient une belle feuille pour l’ultra fiable Michael Thomas.

25. Titans du Tennessee: Yetur Gross-Matos, DE / OLB, Penn State

Les Titans auront de la chance si un joueur comme Gross-Matos tombe à son choix au premier tour. Pass rusher est le plus grand besoin de l’équipe – c’est-à-dire, si Derrick Henry ne boulonne pas après la saison.

26. Vikings du Minnesota: Kristian Fulton, CB, LSU

Le repêchage par besoin est toujours un pari, mais lorsque vous êtes une équipe éliminatoire comme les Vikings, cela peut avoir du sens. Fulton, qui a entamé les deux dernières saisons sur une excellente défense en LSU, pourrait se brancher immédiatement sur la formation de départ.

27. Miami Dolphins (via Houston Texans): A.J. Terrell, CB, Clemson

Le cornerback Xavien Howard fait face à des problèmes juridiques, et si les Dolphins le libéraient, cela ouvrirait la position comme un grand besoin à South Beach. Terrell était un joueur de toutes les conférences pour Clemson cette saison malgré rarement été testé.

28. Seahawks de Seattle: Terrell Lewis, DE / OLB, Alabama

Seattle avait le deuxième plus petit nombre de sacs dans la NFL cette saison, donc s’il y a un bon pass rusher, l’équipe devrait bondir. Lewis a rebondi cette saison après des blessures qui l’ont tourmenté au début de sa carrière universitaire.

29. Chiefs de Kansas City: Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Les Chiefs pourraient laisser le secondeur Reggie Ragland marcher après cette saison et trouver son remplaçant avec un secondeur comme Murray. Il a montré une amélioration de la portée de l’Oklahoma cette saison et donnerait aux Chiefs un secondeur qui pourrait s’en prendre au passeur.

30. Packers de Green Bay: Mekhi Becton, OT, Louisville

Bryan Bulaga est un agent libre cette intersaison, et les Packers pourraient trouver son successeur avec Becton. Il est un autre tacle montagneux qui domine facilement les défenseurs.

31. San Francisco 49ers: Prince Tega Wanogho, OT, Auburn

Les 49ers reculeront probablement après avoir déjà échangé leurs choix de deuxième et troisième rounds. Mais s’ils s’en tiennent, ils pourraient trouver le remplaçant de Joe Staley avec le tacle gauche Tega Wanogho.

32. Ravens de Baltimore: Julian Okwara, DE / OLB, Notre Dame

Okwara n’est pas le meilleur bouchon de course à l’avant, mais il sera repêché pour sa capacité à poursuivre le passeur. Il pourrait devenir le prochain Za’Darius Smith de Baltimore, qui leur a manqué cette saison après son départ pour Green Bay.