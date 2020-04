Bryant, Duncan et Garnett élus nouveaux membres du Temple de la renommée

La garde désormais disparue des Lakers de Los Angeles et le retraité Tim Duncan-pivot et l’attaquant de puissance Kevin Garnett, toutes les stars de la NBA, ont été élus ce samedi en tant que nouveaux membres du Temple de la renommée du basketball Naismith Memorial, correspondant à la Classe 2020.

Avec Bryant, Duncan et Garnett L’ancien entraîneur des Houston Rockets Rudy Tomjanovich a également été choisi, avec qui il a remporté deux titres de champion, et l’ancien étudiant de niveau collégial Eddie Sutton, qui a obtenu quatre titres nationaux masculins de la NCAA.

En plus de Tamika Catchings, ancienne star du basketball féminin (WNBA), Sélectionnée 10 fois pour le All-Star Game, elle a joué ses 15 saisons professionnelles avec Indiana’s Fever.

Les entraîneurs actuels Kim Mulkey, triple championne nationale avec l’équipe de Baylor, et Barbara Stevens, de l’Université Bentley, quintuple champion de la Division II, a complété la liste des huit sélectionnés dans la classe 2020.

Présenté le 29 août

Bien que la saison NBA soit suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, le comité du Temple de la renommée du basket-ball a respecté son calendrier initial pour annoncer aux nouveaux membres que Ils seront introduits le 29 août.

Le choix des trois mégastars NBA Il avait déjà été annoncé officieusement vendredi soir par divers médias et tous ont obtenu leur nomination lors de la première présentation au vote après leur retraite en 2016 et chacun d’eux a remporté au moins un titre de champion.

Bryant, Duncan et Garnett se sont combinés pour remporter 11 championnats de la NBA et quatre prix du joueur le plus utile (MVP). dans leur brillante carrière professionnelle.

Unis au panier

Garnett, après sa retraite du basket-ball actif, Il a profité de son expérience de professionnel pour travailler dans les médias, tandis que Duncan est actuellement entraîneur adjoint des San Antonio Spurs., où il a passé toute sa carrière dans la NBA.

Bryant est décédé tragiquement le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère, survenu à l’extérieur de Los Angeles, dans la région de Calabasas (Californie), et qui sera induit à titre posthume.

Bryant, 41 ans, a passé sa carrière de 20 ans dans la NBA avec les Los Angeles Lakers, où il a remporté cinq championnats et le prix MVP en 2008. Son héritage, après la tragédie, a été honoré dans les jeux NBA suivants, les Oscars, les Grammys, sur les réseaux sociaux et dans de nombreux autres médias.

Duncan, 43 ans, a passé 19 saisons avec les Spurs et a également remporté cinq championnats NBA., en plus du prix pour les MVP consécutifs en 2002 et 2003, battant Kobe pour le prix dans les deux saisons.

Dominance à l’Ouest

Les Spurs et les Lakers domineraient la Conférence de l’Ouest pendant plus d’une décennie à partir de la fin des années 1990. Garnett, 43 ans, a joué pour trois équipes, à commencer par les Timberwolves du Minnesota.

Cependant, connaîtra le plus grand succès après avoir rejoint Boston Celtics pour créer “Big 3” en 2007. Avec l’exalero Paul Pierce et l’ancien garde Ray Allen, Garnett a remporté son premier titre en 2008, battant les Kobe Lakers en finale.

Tomjanovich, 71 ans, qui était également un joueur des Rockets, a remporté des titres consécutifs de la NBA. les saisons 1994 et 1995

