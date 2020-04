Bubba Wallace rage-quitte une course NASCAR virtuelle, puis a perdu son sponsor

Dimanche, le pilote de NASCAR, Bubba Wallace, a quitté la course virtuelle pour offrir une généreuse «PAIX OUUUUUUUUUUUUT» à sa sortie du serveur.

Mais Wallace ne s’amusait pas seulement sur Twitch. Il participait à une course sérieuse et aurait pu lui coûter un peu d’argent en sortant tôt.

La plupart des ligues sportives se sont limitées à créer du contenu à partir d’anciens jeux pendant la pandémie de Covid-19, mais NASCAR a pu aller plus loin avec iRacing. Certains pilotes actuels et anciens avec des configurations de simulateur domestique participent à la série eNASCAR Pro Invitational, avec des courses diffusées sur FOX Sports et les commentateurs NASCAR du réseau appellent des courses.

La course de dimanche sur la version virtuelle du Bristol Motor Speedway a comporté autant de conduite agressive et remplie de contacts que la vraie chose. Et du point de vue de la caméra diffusée, l’épave qui a causé la fermeture de Wallace semblait être la faute de Clint Bowyer.

Cependant, l’un des sponsors de Wallace ne semble pas s’en soucier. Vous remarquez la superposition «BLUE-EMU» sur l’écran de Wallace? C’est une entreprise qui fabrique des produits pour soulager la douleur, et elle a déclaré à Wallace qu’elle mettait fin à son parrainage sur Twitter.

GTK où vous vous situez. Au revoir Bubba. Nous nous intéressons aux chauffeurs, pas aux abandons.

– Blue-Emu (@ BlueEmu1) 5 avril 2020

BLUE-EMU a également sponsorisé l’équipe de Wallace en NASCAR réel, mais va abandonner son parrainage de son équipe, dans les courses physiques et virtuelles. Apparemment, ce n’est pas seulement un jeu vidéo!

FOX diffuse l’eNASCAR Pro Invitational chaque semaine jusqu’au retour régulier de NASCAR, vous pouvez donc voir cette rivalité se poursuivre sur le serveur iRacing dans un avenir prévisible … en supposant que Wallace se reconnecte.