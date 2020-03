Bucks vs Hornets Cotes et choix de pari: Milwaukee continuera-t-il d’être un ballon de destruction comme d’énormes favoris?

Crédit:

01 mars 2020 à 10h32 EST

Un angle pour le dimanche en fonction des rencontres et des tendances…

Bucks at Hornets Odds & Pick

Propager: Bucks -12,5

Plus / moins: 218

Temps: 13 h ET

L’ANGLE: Les Bucks détruisent ces équipes

Depuis que Mike Budenholzer a pris le relais à Milwaukee, les Bucks ont été un favori à deux chiffres sur la route à 14 reprises. Ils ont une fiche de 9-5-1 (64%) ATS à ces endroits. Si nous l’élargissons à plus d’un favori en deux possession (-6,5), ils sont 22-10-1 (69%) ATS. Et s’ils sont plus qu’un favori en double possession contre une équipe de l’Est, ils ont un incroyable ATS 16-4-1 (80%).

Charlotte est 6-13 (31,6%) contre les équipes avec un pourcentage de victoires de plus de 60% cette saison et seulement 1-5 à domicile. Les Hornets ont une fiche de 6-9 contre l’écart cette saison en tant que chien à deux chiffres.

Khris Middleton est probable, Giannis Antetokounmpo est actif, mais les Bucks ont prouvé au cours du mois dernier qu’ils peuvent encombrer la propagation même sans ces deux gars.

Les Hornets ont un écart de propagation de -13,3 contre les cinq meilleures équipes en attaque et en défense cette saison, via Cleaning the Glass. La marge moyenne de victoire des Bucks par rapport aux équipes dont le pourcentage de victoires est inférieur à 40% est de 15.

Dans ces matchs, les Bucks ont accumulé 122 points par match. Le total d’équipes des Bucks n’est aujourd’hui que de 115. Milwaukee a également une fiche de 24-0 contre les équipes avec un pourcentage de victoires inférieur à 40% cette saison.

La défense intérieure de Charlotte est parmi les pires de la ligue, face à une équipe qui fait constamment pression sur la jante. L’offensive de Charlotte repose principalement sur le pick and roll et les spots. Terry Rozier et Devonte ’Graham peuvent avoir de gros matchs face à la couverture des Bucks, mais personne n’est susceptible de mettre des chiffres en dehors de PJ Washington.

Il y a une raison pour laquelle cet écart est si élevé: les Bucks anéantissent ces équipes. Je ne cherche jamais vraiment à parier des équipes dominantes contre des habitants du sous-sol, mais c’est une exception, étant donné à quel point le matchup penche en leur faveur.

Si Middleton se repose ce jeu – nous l’avons à 75% de chance de jouer ce matin – j’aime toujours Milwaukee, surtout à ce qui sera un écart plus faible. Les Bucks sont vraiment bons.

LE JEU: Bucks -12,5; L’équipe Bucks totalise plus de 115