Bucks vs Lakers Choix, cotes et prédictions de paris: Milwaukee est-il sous-évalué?

Crédit:

Crédit photo: Chris Elise / NBAE via .. Sur la photo: LeBron James et Giannis Antetokounmpo

07 mars 2020, 20 h 45 HNE La cote mise à jour du match des Milwaukee Bucks contre Los Angeles Lakers de vendredi fait des Lakers un favori de 1,5 point avec un sur-set fixé à 227.Les Bucks ont remporté le premier tour de ce match plus tôt dans la saison, Les Lakers peuvent-ils rendre la pareille à la maison? Consultez notre aperçu des paris, y compris les choix de nos experts sur le jeu ci-dessous.

N ° 1 à l’Est contre N ° 1 à l’Ouest. Le MVP en titre qui est n ° 1 en cotes à répéter cette année contre le n ° 2 en cotes, qui a remporté quatre fois le prix.

Giannis Antetokounmpo contre LeBron James. De quoi avez-vous besoin un vendredi soir?

Les Lakers sont favorisés à domicile, mais n’est-ce pas? Nos experts décomposent tout ce que vous devez savoir pour le match de chapiteau de ce soir.

Bucks chez Lakers Picks, Cotes et pronostics de paris

Écart: Lakers -1,5

Plus / Moins: 228,5

Heure: 22 h 30 ET

Chaîne de télévision: ESPN

Cotes du vendredi et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Tendances de paris à connaître

Lakers-Bucks est un affrontement des deux meilleures équipes de la ligue. Les Lakers (47-13) sont favoris de 1,5 point contre les Bucks (53-9). Lorsque deux grandes équipes (taux de victoires de 70% ou plus) jouent en saison régulière, le favori a perdu 220-250-9 (46,8%) ATS.

Mais en fin de saison (mars / avril), lorsque nous en savons le plus sur chaque équipe, la craie dans ces matchs est passée de 30 à 18 (63%) ATS.

Cela dit, au cours des deux dernières saisons, depuis que Giannis est passé au niveau MVP, les Bucks sont 10-7 d’affilée et 11-6 ATS en tant qu’outsider. – John Ewing

Moore: Comment les cotes traitent les Lakers

Regardez, les Bucks sont des outsiders. Je ne sais pas comment vous ne pariez pas sur une équipe projetée de 70 victoires qui a écrasé tout le monde (y compris l’équipe à laquelle ils font face plus tôt cette saison) en tant qu’outsider. Je ne peux pas faire valoir pour vous que les Lakers devraient gagner. Les Bucks ont la longueur pour contrer L.A., ils tirent plus de 3 pour gagner le jeu de mathématiques, ils ont des gars de périmètre pour peut-être garder leBron un peu et ils ont des gars pour contester Anthony Davis et le faire jouer sur le périmètre.

D’un point de vue de 10 000 pieds, c’est une évidence; vous pariez les Bucks.

Pourtant.

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter