Bucks vs Lakers Odds, Pick: Comment les Sharps parient Giannis vs. LeBron vendredi soir

Crédit:

Photo de Stacy Revere / .. Sur la photo: Giannis Antetokounmpo # 34 des Milwaukee Bucks et LeBron James # 23 des Los Angeles Lakers

06 mars 2020 à 12h28 EST

L’ardoise NBA de ce soir propose l’un des matchs les plus attendus de la saison: Giannis contre LeBron Part 2.

Le Greek Freak et les Bucks ont eu le dessus sur James et les Lakers lors de leur première rencontre le 19 décembre, avec Milwaukee prévalant 111-104.

Sans surprise, les parieurs tombent sur eux-mêmes pour jouer à ce jeu, alors que les Bucks contre les Lakers dominent le nombre de billets vendredi soir. Mais ce ne sont pas seulement les parieurs récréatifs qui recherchent l’action – les objets tranchants ont également pris position sur le match clé de ce soir.

Cotes à partir de vendredi à 11 h 30 HE et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Examinons en détail les tendances de paris Bucks vs Lakers et comment les pros jouent à ce jeu.

Bucks vs Lakers Sharp Betting Pick

Les Lakers ont ouvert en tant que favoris à 1 point et attirent 65% de l’action de propagation, mais nos pourcentages d’argent aident à révéler où l’argent intelligent atterrit.

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter