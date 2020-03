Bucks vs Nuggets Cotes et pronostics de paris: Milwaukee peut-il rivaliser sans Giannis Antetokounmpo?

Crédit:

Les Milwaukee Bucks seront privés de leur joueur vedette, Giannis Antetokounmpo, lors d’un affrontement sur route contre les Denver Nuggets la deuxième nuit consécutive. Ils seront également en bas de George Hill et probablement Eric Bledsoe.

Les Bucks sont toujours les meilleurs de la ligue, mais peuvent-ils rivaliser avec les Nuggets sur la route avec leur équipe sans personnel. Notre équipe décompose les affrontements, les tendances et les choix ci-dessous.

Bucks at Nuggets Picks, Cotes et prédictions de paris

Propagation: Nuggets -5,5

Plus / Moins: 222,5

Heure: 21 h ET

Chaîne de télévision: NBA TV

La tendance des paris à connaître

Même sans Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks sont l’équipe la plus complète et équilibrée de la NBA et ont toujours le meilleur record de la ligue. Les Denver Nuggets sont 6-7-1 contre l’écart lorsqu’ils affrontent des équipes avec un pourcentage de victoires de 600 ou plus.

Matt Moore: les mâles blessés sont toujours dangereux

Les Nuggets se lèvent pour les gros matchs et laissent tomber à tout moment. C’est ce qu’ils ont été toute l’année. Ils ont perdu contre les Cavaliers et les Warriors (sans Curry, Green et Thompson, à la maison) en moins d’une semaine. C’était la semaine dernière!

