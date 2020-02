Bucks vs Pacers Cotes, pronostics et pronostics: Milwaukee continuera-t-il de prospérer avec Giannis sur le banc?

Bucks at Pacers Odds & Picks

Spread: Bucks -1

Plus / Moins: 222,5

Heure: 19 h 30 ET

Chaîne de télévision: ESPN

Pas de Giannis Antetokounmpo, pas de problème pour les Bucks cette année. Pendant ce temps, les Pacers sont sur une mauvaise séquence de défaites et ne semblent pas trouver leur place avec Victor Oladipo de retour.

Quelle est la valeur de celui-ci? Nos experts discutent ci-dessous.

La tendance des paris à connaître

Milwaukee a une fiche de 5-0 sans faute et ATS sans Giannis Antetokounmpo cette saison. – John Ewing

Moore: la seule position à prendre

God Bless Lil ’Baby Giannis. Avec le présumé MVP à deux reprises après la naissance de son enfant, les Bucks sont de courts favoris contre l’Indiana. Et sous Mike Budenholzer, ils ont une fiche de 20-6-1 contre l’écart dans les matchs de division.

Maintenant, l’Indiana n’est pas aussi mauvaise que sa séquence de cinq défaites laisse penser. Les Pacers ont été touchés par une avalanche de Mavs de 3s dans un mauvais match, ont perdu deux matchs compétitifs contre Toronto, une ville brûlante, et en ont perdu un étrange contre les Nets.

De plus, Milwaukee n’est en fait que de 3-3 contre l’écart cette année alors qu’il a moins de cinq points de favori.

Mais Milwaukee n’est qu’une vache à lait cette année, surtout sans Giannis et surtout contre les équipes de division. Les Bucks pluie 3s; les Pacers sont parmi les cinq derniers dans les tentatives. Il est difficile de suivre.

Il n’y a pas d’autre position que Bucks -1.

Mears: comment les parieurs pointus façonnent la ligne

Les Bucks, même sans Giannis, sont le côté préféré du public en tant que petit favori de la route, obtenant 81% des paris. Il y a eu une action précoce sur les Bucks de la part de parieurs pointus: nous avons suivi les mouvements de vapeur sur eux à -1 et -1,5, mais plus tard ce matin, les piquants ont racheté les Pacers à +2.

Le seul mouvement sur le total a été sur le dessous: Nous avons suivi un mouvement de vapeur à moins de 222,5, car il était passé de 219 grâce à 75% des paris de ce côté. Il est toujours largement à 222,5 dans l’industrie, nous verrons donc si les parieurs pointus continuent de toucher le dessous jusqu’à ce qu’il redescende.

Vous avez lu quelques données ci-dessus sur la façon dont les Bucks ont encore dominé sans que Giannis joue cette saison. Cela témoigne de l’équilibre de l’équipe et de la sous-estimation du casting de soutien.

Il est difficile de comprendre à quel point Giannis est important pour la propagation. Les Bucks ont été 6,9 points pour 100 possessions mieux avec lui sur le sol, mais il est difficile de démêler les démarreurs les uns des autres.

Si nous sommes geek, cela s’appelle la colinéarité, ce qui signifie que les métriques de ces joueurs sont toutes fortement corrélées ensemble parce qu’elles jouent ensemble si souvent. Giannis a de bons numéros on / off, mais ils sont presque identiques aux marques de Khris Middleton, Eric Bledsoe, Brook Lopez, Donte DiVincenzo et Wes Matthews.

Giannis est-il meilleur et plus précieux que ces gars-là? Bien sûr qu’il l’est. Toutes les données on / off nous montrent que les démarreurs Bucks sont sacrément bons ensemble. Et il semble que les entrées Bucks sans Giannis soient toujours très, très bonnes.

Je pense que ce jeu et sa propagation se résument vraiment à ce que vous pensez des Pacers, pour être honnête. Ils ont connu une chute brutale, perdant six matchs consécutifs, dont certains brutaux contre les Nets et les Knicks. Le problème a été principalement la défense, qui a été près du bas de la ligue au cours de cette période.

Au cours des cinq derniers matchs, les Pacers ont autorisé un eFG% de 27,2% sur des tirs très disputés, ce qui est la note la plus basse de la ligue. C’est génial (et peut-être chanceux), mais sur des regards ouverts, les adversaires sont à 67,3%. Les adversaires ont touché plus de 45% de leurs 3 grands ouverts au cours de cette période, l’une des meilleures notes de la ligue.

Cela régressera, mais ils autorisent une tonne de 3 récemment, ce qui n’est pas génial. Ils ont bien défendu la jante, mais c’est moins un problème ce soir avec Giannis; c’est la fusillade extérieure qui pourrait les tourmenter à nouveau. Ils ont également été tués sur les planches, et Milwaukee est excellent sur le verre.

Et une autre grande question est de savoir quand Victor Oladipo va ressembler à son ancien moi. Depuis qu’il est revenu d’une blessure, les Pacers ont été 16,9 points / 100 pires avec lui au sol par rapport à off. Ils ont été mauvais aux deux extrémités du sol mais surtout offensivement; leur eFG% a baissé de 7,1% avec lui.

Il y a juste une certaine envie de faire je pense. Des gars comme Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis ont fait des pas en avant cette année et ont joué plus de 40 matchs où ils ont été les points focaux; réintégrer une star dans ce mélange après une blessure peut être difficile.

Je n’ai pas un penchant ferme pour ce jeu, mais je pense que la valeur est probablement sur les Pacers en tant que chien et sous. Mais je ne serais certainement pas surpris de voir les Bucks continuer leur croisière jusqu’à la pause des étoiles.

