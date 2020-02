Bucks vs Raptors Cotes, pronostics et pronostics: devriez-vous parier Milwaukee dos à dos?

Crédit:

25 février 2020, 18 h 15 HNE Mise à jour de la liste de cotes Bucks contre Raptors Milwaukee sur un favori de 1,5 point à Toronto après une victoire en prolongation la nuit dernière. Ce n’est que la cinquième fois que les Bucks sont favorisés par trois points ou moins, et ils sont juste 1-3 ATS à cet endroit. Notre personnel donne leurs choix Bucks vs Raptors pour le match de mardi soir.

Bucks at Raptors Cotes, pronostics et pronostics

Spread: Bucks -1,5

Plus / Moins: 231,5

Heure: 19 h 30 ET

TV: TNT

Les Raptors ont remporté dimanche près de 50 points contre une équipe de Pacers titubante, et les Bucks viennent de disputer un match en prolongation hier soir contre les Wizards.

Cet avantage de repos sera-t-il significatif ce soir? Nos experts le décomposent ci-dessous.

Tendances de paris à connaître

Les Bucks sont les favoris d’un point à Toronto. Ce n’est que le cinquième match cette saison que Milwaukee a été favorisé par trois points ou moins. Lors des quatre matchs précédents, Giannis and Co. a obtenu un dossier de 1-3 contre l’écart.

Les Raptors ont une fiche de 23-7 et 19-11 contre l’écart à la Scotiabank Arena cette saison. – John Ewing

Rapport d’action pointu

