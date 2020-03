Bulls vs Knicks Sharp Betting Pick (29 février): Big Bets, Pro Action Moving Over / Under

Crédit:

Stacy Revere / .. Sur la photo: RJ Barrett et Zach Lavine

29 févr.2020 13 h 48 EST

L’ardoise NBA de 8 matchs de ce soir débute à 17 h. ET Bulls vs Knicks apéritif au Madison Square Garden.

Les Bulls entrent à New York en 11e place dans l’Est avec 20-39, et sont des chiens à 3 points des Knicks à égalité (17-42). La propagation, cependant, n’est pas ce qui a attiré l’attention des parieurs acérés.

Cotes du samedi à 13 h 15 ET et via PointsBet.

Bulls vs Knicks Over / Under Sharp Betting Pick

Un total d’ouverture compris entre 215 et 216 n’a eu aucun mal à attirer les parieurs vers le haut. Il était, après tout, à égalité pour le match d’ouverture le plus bas de la liste d’aujourd’hui.

Mais même avec 64% des parieurs qui ont réussi, ce jeu est devenu le seul détenteur de ce titre, car les parieurs pointus en désaccord avec les masses ont forcé les parieurs à réduire ce nombre à 214 sur la plupart du marché.

Le soutien de 36% des sous a généré un impressionnant 85% de l’argent réel à ce point, ce qui crée évidemment un passif monétaire pour les paris sportifs, mais peut-être plus important encore, révèle comment les objets tranchants jouent à ce nombre.

Une paire de signaux de paris Sports Insights – des trackers d’action pointue en fonction de l’activité du marché – ont confirmé que les objets tranchants ont touché le dessous à au moins deux reprises, contribuant ainsi à la chute totale.

Angle vif: sous (déplacé de 215 à 214)

