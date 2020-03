Bustes du tournoi NBA King of the Hill: Jaren Jackson Jr. sera-t-il surpassé dans un format 1 contre 1?

Ici à The Action Network, nous avons pour mission de déterminer le meilleur joueur 1 contre 1 de la NBA. Pour ce faire, hier, nous avons publié une tranche de 64 joueurs pour ce tournoi, et à partir de samedi, nous simulerons chaque match 1 contre 1 en NBA 2K20.

Mais, bien sûr, nous ne pouvions pas simplement le laisser là. Nous sommes une société de paris sportifs, nous voulions donc publier nos propres cotes de paris sur ce tournoi.

Nous avons déjà publié les cotes et les horaires pour le premier tour ainsi que les cotes pour gagner chaque région et le tournoi dans son ensemble.

Même parmi les 64 meilleurs joueurs 1 contre 1 de la NBA, il y aura des gars surévalués dans le peloton. Nos panélistes – Rob Perez, Matt Moore, Byran Mears et Justin Phan – listent leurs joueurs à éviter dans notre tournoi King of the Hill.

Participez à notre concours King of the Hill Round 1 pour votre chance de gagner 5 000 $ en espèces.

Chances de gagner le tournoi: +15000

Chances de gagner la région de Harden: +2400

Ronde 1 le samedi 4 avril: Curry est -4.5 contre Lou Williams, ML les cotes sont -450

Je dis cela en sachant que la foule de Steph va me donner une semaine de fruits pendant que je me lève et prêche sur la scène, mais ce format et cette région ne sont qu’un cauchemar pour lui.

Steph est le plus grand tireur de tous les temps, possède certaines des poignées les plus fluides que j’ai jamais vues et un impressionnant ensemble de lay-up construit sur la finesse … mais encore une fois, c’est un contre un.

Il va devoir brûler les filets de la terre à 3 points pour gagner un seul match après Lou Williams, ce qu’il est certainement capable de faire. Mais que se passe-t-il quand il n’est pas en feu et doit garder un mec dans le poste deux fois sa taille? Nous avons vu ce qui se passe dans les vrais matchs de la NBA lorsque cela se produit, diable, les joueurs vedettes iront même à sa recherche sur le demi-terrain et en 1 contre 1 – il n’y a nulle part où se cacher.

Je crains qu’il ne cède à la complexité du système et qu’il soit le premier grand nom à tomber tôt.

Chances de gagner le tournoi: +21500

Chances de gagner la région de Harden: +12500

Ronde 1 le samedi 4 avril: JJJ est +3,5 contre Jimmy Butler, ML les cotes sont +290

Il affrontera Jimmy Buckets au premier tour, puis il rentrera chez lui. Il ne devrait pas être dans ce tournoi. Je pense que 3J va devenir l’un des meilleurs joueurs de la ligue dans une équipe de Grizzlies amusante comme l’enfer au cours des 10 prochaines années. Mais il a besoin à la fois d’une croissance humaine naturelle à mesure que sa poitrine s’élargit et de deux autres années dans un programme professionnel de musculation.

Il arrivera là où il doit être, mais sa poignée est suspecte, il n’a aucun mouvement à faire et il n’a pas la force de dominer dans la façon dont les gens prédisent. Il ne peut pas atteindre son tir à 3 points du dribble et il n’a pas de régime régulier après les mouvements. Il verra une sortie rapide ici.

Chances de gagner le tournoi: +30000

Chances de gagner la région de Giannis: +20000

Ronde 1 le lundi 30 mars: LeVert est PK contre Shai Gilgeous-Alexander, ML les cotes sont +100

La défaite de LeVert contre Shai Gilgeous-Alexander est l’un des trois bouleversements du premier tour que j’ai entre mes mains.

Bien que nous ayons vu les prouesses de LeVert (ses performances de 51 points par rapport aux Celtics me viennent à l’esprit), l’efficacité continue d’être un problème majeur. Il s’est classé au 29e centile par rapport à sa position en pourcentage effectif de buts marqués la saison dernière et se classe au 25e centile cette saison seulement. Il est encore moins efficace comme marqueur d’isolement (18e centile).

Étant donné que cela sera réglé sur NBA2K, nous devons inévitablement tenir compte des notes, et SGA (84) a un avantage marqué sur LeVert (80).