«Ça n’avait pas d’importance» si OKC remportait la WCF 2016, il rejoignait toujours Dubs

On dirait que Kevin Durant était destiné à quitter Oklahoma City dans un sens ou dans l’autre.

Durant a quitté le Thunder pour rejoindre Golden State après la saison 2016. Cette décision a provoqué beaucoup d’animosité entre Durant et Russell Westbrook, ainsi qu’entre Durant et les fans d’Oklahoma City, ce qui n’a pas encore été entièrement résolu près de quatre ans plus tard.

Dans l’épisode le plus récent de All The Smoke de SHOWTIME Basketball, Durant a rejoint l’ancien coéquipier Matt Barnes et Stephen Jackson pour discuter de la décision de partir et de la façon dont elle a commencé bien avant que les Warriors ne battent Oklahoma City lors des finales de la Conférence Ouest.

«Mon esprit réfléchissait déjà à la façon de développer mon jeu plus que les Warriors contre Thunder, cette rivalité. Par exemple, même si c’était une rivalité, je n’ai pas donné de f – k – je voulais juste continuer à développer mon jeu, vous savez ce que je dis », a demandé Durant. “Ils sont une nouvelle équipe fraîche, ils sont à la hausse. Je f – k avec eux.

Alors moi, j’y allais, peu importait si j’aurais gagné ou perdu la série. Je voulais jouer là-bas et vivre à The Bay. »

Durant a passé trois saisons avec Golden State, remportant deux championnats consécutifs de la NBA avec les Warriors en 2017 et 2018 avant de déchirer son Achille lors de la finale 2019 contre Toronto. Les Raptors ont ensuite remporté la série 4-2.

Bien qu’il ait rejoint les Brooklyn Nets lors de l’agence libre, Durant travaille toujours en arrière de sa blessure à Achille.

Il a continué à photographier Oklahoma City, ainsi que certains de ses anciens coéquipiers, lors d’interviews et sur les réseaux sociaux.

En septembre, il a qualifié son retour à Chesapeake Energy Arena de «environnement toxique» et s’est récemment disputé sur Twitter avec l’ancien coéquipier de Thunder, Kendrick Perkins, au sujet de Perkins qualifiant Russell Westbrook de «meilleur à mettre un uniforme d’Oklahoma City Thunder».

.