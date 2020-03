Calderón: “Les joueurs et la NBA veulent qu’elle ne soit pas annulée”

José Manuel Calderón hier est passé par les microphones de «El Partidazo» de la chaîne Cope et a passé en revue la situation qui est vécue aux États-Unis avec le coronavirus, puisque l’ancien joueur de la NBA vit actuellement à New York. Voici ce qu’il a dit à Juanma Castaño:

«Ici, ils te hantent toujours à la maison mais tu as plus de liberté pour sortir. La situation empire, c’est une ville géante et il y a de nombreux cas. Les restaurants sont tous fermés, les magasins aussi. Seules les pharmacies et supermarchés ouvrent. Ils ont commencé à faire les choses un peu plus tôt, mais ils ne l’ont pas contrôlé non plus. Il a progressé progressivement vers plus d’États et ils ont imposé des interdictions mais pas si strictes. “

Il a parlé de l’un des grands problèmes de la société américaine, en particulier de ceux qui ont moins de ressources: “C’est ce qui a fait que tout coûte plus cher, jusqu’à ce que des tests gratuits soient arrivés pour les gens et Les gens. Vous avez le test à coup sûr, ils ont mis en place des endroits où aller avec la voiture, et à partir de là je pense que la guérison est garantie. Plus ou moins d’assurance leur coûte un mois ce que nous payons un an pour un en Espagne ” .

Concernant la NBA, il a voulu préciser que l’objectif est de revenir jouer le plus tôt possible, et que c’est ce que tout le monde veut (il est le représentant des joueurs en ce moment): “Il faut avoir les plans A, B, C et D. Maintenant, c’est trop tôt. Vous devez aller de l’avant et toutes les deux semaines, vous devez voir les étapes à suivre. Les joueurs et la NBA nous voulons qu’il ne soit pas annulé et nous espérons pouvoir jouer, mais quand tout le monde est en sécurité. Nous ne voulons pas annuler car peut-être qu’en mai, nous parlons d’une autre situation. Maintenant, tout le monde va facturer le 1er avril, nous l’avons confirmé. A partir de là, cela dépend de la prochaine étape car il est facturé tous les 15 jours. avec les mêmes normes. Ces derniers jours, ils ne sont plus sortis, je pense qu’il y a eu six ou sept cas. Pour le moment, la quarantaine a fonctionné. Être à la maison est ce qui peut battre cela. “

