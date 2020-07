Calendrier des Lakers Scrimmage et adversaires à Walt Disney World

Les Lakers de Los Angeles se rendront à Orlando, en Floride, pour s’installer dans la bulle de Walt Disney World le 9 juillet, où les entraînements en équipe débuteront peu de temps après. Les huit «matchs de classement» ne commenceront pas avant le 30 juillet, ce qui signifie qu’il reste encore beaucoup de temps avant que des jeux significatifs ne soient joués.

Cependant, chaque équipe recevra trois matchs de mêlée avant la reprise de la saison régulière. Les concours d’exhibition sont programmés pour la semaine du 22 au 28 juillet, lorsque les 22 équipes joueront trois matchs mais sans coup sur coup.

Le but des mêlées sera d’aider à démarrer le processus de retour à la vitesse de jeu, un peu comme une pré-saison. La NBA a également voulu l’organiser de manière à ce que les équipes ne jouent que les autres auxquelles il est peu probable qu’elles soient confrontées dans la bulle.

Le calendrier des Lakers reflète absolument cela, car ils joueront les Dallas Mavericks, Orlando Magic et Washington Wizards, dans cet ordre pendant les sept jours de la pré-saison.

Les Lakers devraient affronter les Mavericks dans leur premier décor de jeu depuis le 23 mars à 16 h. PT. Ils auront ensuite un jour de repos et rejoueront le 25 juillet à 9h contre le Magic. L.A. termine ses matchs de pré-saison le 27 juillet à 12 h. contre les sorciers.

La sortie de la NBA ne contenait aucune information télévisée pour les matchs de mêlée. Spectrum SportsNet diffusera les huit matchs de classement et sera également diffusé par ESPN ou TNT.

Les jeux de grattage n’ont pas beaucoup de poids pour les équipes, sauf qu’ils sont un moyen préliminaire de remettre tout le monde en marche. Cependant, les Lakers ont la chance d’avoir 11 matchs de présaison avant le début des séries éliminatoires.

Avec la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest, presque verrouillée, les Lakers peuvent utiliser leurs jeux pour comprendre les alignements et donner aux 17 joueurs une chance de jouer.

«Une partie de gars comme Kostas [Antetokounmpo] et Dévoniser [Cacok] faire partie de ce camp et s’entraîner et obtenir des opportunités dans ces matchs est juste du point de vue de l’entraîneur pour affiner tous vos atouts, vous ne savez jamais de qui vous aurez besoin », a déclaré l’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel.

Il est peu probable que LeBron James et Anthony Davis obtiennent de grosses minutes pendant ces matchs, car ils auront juste assez pour se remettre en forme avant de se reposer.

