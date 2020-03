Calendrier des séries éliminatoires de la NBA, le forum, le plafond salarial atteint par Hiatus, etc.

Avec la NBA actuellement en pause en raison du coronavirus, ils se concentrent sur la détermination du moment où les conditions seront sûres pour reprendre le jeu et quand cela se produira, à quoi cela ressemblera.

Avec un certain nombre de matchs déjà perdus et aucune fin claire en vue, peuvent-ils encore se faufiler dans une saison complète de 82 matchs? Cela ne semble pas probable.

Si tel est le cas, que peut-on faire pour donner aux fans le genre de conclusion passionnante de la saison qu’ils attendent tout en récupérant certaines des pertes financières massives qui ont résulté de la pause?

Dans cet épisode du podcast Lakers Nation, nous discutons d’un plan qui verrait la NBA terminer la saison 2019-2020 avec tous les matchs à Las Vegas et un tournoi qui se combinerait avec le format plus standard pour créer des éliminatoires raccourcies, quoique passionnantes.

Pour les fans des Los Angeles Lakers, un tournoi à élimination directe est-il vraiment ce qu’ils veulent voir? Bien que cela offrirait beaucoup de sensations fortes alors que l’équipe se qualifierait pour les séries éliminatoires en première place de la Conférence de l’Ouest, les Lakers ne bénéficieraient pas d’un scénario où une seule perte pourrait les renvoyer chez eux.

Cela dit, il est encore temps de lancer de nombreuses idées, et la NBA épuisera certainement toutes les options car elle espère ramener les équipes sur le terrain dès que cela sera sûr.

De plus, le propriétaire des Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, achète The Forum, qui abritait les Lakers pendant leurs glorieuses années «Showtime». Les fans du violet et de l’or devraient-ils se sentir lésés par l’achat de Ballmer? Avoir le terrain sacré du Forum entre les mains des Clippers est au mieux inconfortable, bien que Ballmer ait l’intention de quitter le bâtiment comme un lieu de musique tout en créant une nouvelle arène pour eux à proximité.

Est-ce donc positif que les Clippers soient à un pas de plus du Staples Center ou est-ce décevant pour un monument des Lakers d’être la propriété de Ballmer?

De plus, nous prenons beaucoup de questions des fans, ce qui nous amène à une discussion sur le plafond salarial de la NBA et ce qui devra être fait pour gérer la baisse inévitable à la suite de la pause de la ligue. Tout cela et une tonne de plus sur un spectacle amusant pendant une période difficile.