Calvin Murphy marque 42 pour étourdir les Spurs dans le match 7

Avec un dossier de 52-30, les Spurs de San Antonio 1980-81 ont remporté la division Midwest de la NBA et ont été la tête de série n ° 2 de la Conférence Ouest. À titre de comparaison, les Rockets de Houston n ° 6 (40-42) ont boité en séries éliminatoires avec un record perdant et ne semblaient pas constituer une grande menace.

Mais dirigé par deux futurs membres du Temple de la renommée, le garde Calvin Murphy et le centre Moses Malone, Houston a gagné quand cela comptait le plus le 17 avril 1981.

Les Rockets ont battu les Spurs en sept matchs de leur série de deuxième ronde, ponctués par une victoire de 105-100 au match 7 (score de la boîte) à San Antonio. Houston a devancé les hôtes de 14 points en seconde période.

Murphy a marqué un sommet de 42 points en 19 tirs sur 28 (67,9%), tandis que Malone avait 21 points et 16 rebonds. Les Spurs ont été menés par 21 points du futur garde du Temple de la renommée George Gervin, mais les Rockets l’ont limité à seulement 8 des 22 tirs (36,4%) sur le terrain.

Les Rockets ont ensuite battu les Kings de Kansas City lors de la finale de la Conférence de l’Ouest de 1981, quatre matchs contre un, et se sont qualifiés pour la première finale de la NBA dans l’histoire de la franchise. (En ronde de championnat, ils ont perdu en six matchs contre les Celtics de Boston de Larry Bird.)

Pour Murphy, c’était la troisième à la dernière saison de sa carrière NBA de 13 ans. Bien que son jeu ait commencé à montrer des signes de vieillissement, il a pu creuser profondément dans les séries éliminatoires et retrouver sa forme maximale.

Pendant ce temps, Malone est parti en agence libre après la saison 1981-1982. Cela a effectivement mis fin à cette itération de la franchise et conduit à deux saisons perdues en 1982-83 et 1983-84, ce qui a permis à Houston de remporter le premier choix du repêchage de la NBA au cours des années consécutives. Avec ceux-ci, ils ont sélectionné les grands hommes Ralph Sampson et Hakeem Olajuwon – pierres angulaires de la prochaine génération. En 1986, ils sont revenus à la finale de la NBA.

Moins d’une décennie plus tard, Olajuwon a finalement mené les Rockets à la terre promise pour la première fois avec une paire de titres NBA en 1993-94 et 1994-95.

À leur époque, Murphy et Malone n’ont jamais porté les Rockets à ces hauteurs. Néanmoins, ils ont constitué un élément essentiel de la fondation de ce qui reste à ce jour l’une des meilleures franchises de la ligue.

