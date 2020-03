Calvin Murphy marque 57 points historiques

Le 18 mars 1978 (score de la boîte), le gardien du Temple de la renommée Calvin Murphy a marqué un historique de 57 points dans une défaite à domicile étroite contre les Nets du New Jersey. Ce total a été le record de marqueurs des Houston Rockets depuis 40 ans.

Le plus impressionnant du tout? La NBA n’avait même pas encore ajouté la ligne des 3 points! (Cela est arrivé dans la saison 1979-80.) Utilisant son premier pas rapide comme l’éclair pour attaquer le panier et le tir mortel à mi-distance, Murphy a marqué 57 sur 24 sur 40 sur le terrain (60,0%), ainsi que neuf coups francs. jette.

Le record de Murphy a finalement été battu le 30 janvier 2018, lorsque la star actuelle des Rockets James Harden a marqué 60 points, dont cinq à 3 points. Harden a ensuite remporté le titre de MVP à la fin de cette saison.

Maintenant analyste de télévision des Rockets, Murphy a fait preuve de beaucoup de classe en félicitant immédiatement Harden une fois le record battu.

Pour sa part, Harden a expliqué au Houston Chronicle à l’époque que lui et Murphy entretenaient une relation étroite:

“Cal et moi parlons tout le temps”, a déclaré Harden. «Il est l’un des meilleurs à avoir jamais porté un maillot des Rockets. Big up à lui. Nous parlons tout le temps. Je lui ai dit que je venais aussi pour ce record d’assistances. C’est bien. Il a dit que tant que c’est un Temple de la renommée qui le fait, c’est ce que je poursuis. “

Harden a finalement dépassé Murphy sur la liste des aides à la carrière de la franchise le 19 décembre 2019. Juste avant ce match, Murphy a expliqué pourquoi il était heureux de voir plusieurs de ses records de carrière battus par Harden:

Les gens vont me demander s’il bat mon record. Premièrement, je le tiens depuis 50 ans. Peux tu croire ça? Tous mes contemporains sont partis, et ils parlent toujours de Calvin Murphy.

J’ai toujours dit que si l’un de mes records tombe, je veux qu’il soit battu par quelqu’un de qualité. Pas quelqu’un qui est intervenu accidentellement. James Harden est plus que qualifié pour battre l’un des records de Calvin Murphy.

Ce que j’aime chez James Harden, c’est que quand il fait quelque chose de cette ampleur, il m’emmène toujours avec moi, et je l’apprécie. … Le fait qu’il apprécie ce que nous avons fait avant lui me fait du bien. Cet homme a de la classe.

Il n’y a pas de packages de faits saillants publiquement disponibles du jeu historique de Murphy le 18 mars 1978. Mais un peu plus de trois ans plus tard en avril 1981 – et dans un jeu où les faits saillants sont disponibles – Murphy a marqué un sommet de 42 points sur 19-of -28 tirs (67,9%) lors d’une victoire sur la route lors du septième match pour clore les demi-finales de la Conférence Ouest à San Antonio.

Les Rockets ont remporté l’Occident cette saison-là, les qualifiant pour la finale de la NBA pour la première fois dans l’histoire de la franchise.

En 13 saisons avec les Rockets (y compris son année recrue à San Diego), Murphy a récolté en moyenne 17,9 points en 30,5 minutes par match sur 48,2% des tirs depuis le terrain. Il a tiré 89,2% sur les lancers francs, mis en évidence par la plus longue séquence de coups sûrs de la NBA à l’époque avec 78 marques consécutives.

Bien que Murphy n’ait été sélectionné qu’au deuxième tour du repêchage de la NBA en 1970, le garde de tir sous-dimensionné a dépassé toutes les attentes en attaque et en défense au cours de sa carrière au Temple de la renommée. À ce jour, il reste l’un des meilleurs choix de repêchage de l’histoire de la franchise Rockets.

(Note de l’éditeur: Avec la saison 2019-20 en pause en raison de l’arrêt induit par le coronavirus de la NBA, nous revenons sur les moments clés de l’histoire de la franchise. Nous aurons plus de notre série Rockets Rewind à venir, car l’arrêt de la ligue devrait durer au moins 30 jours.)

