Cam Newton méritait mieux que sa fin avec les Panthers

Il n’est pas surprenant que le mandat de Cam Newton en Caroline ait pris fin. Il n’y a pas de pénurie de raisons justifiables pour lesquelles les Panthers décideraient d’aller dans une nouvelle direction, mais ce qui est déplacé, c’est à quel point tout cela est désordonné, sale et injuste. Tellement sale, en fait, que cela a enlevé l’éclat et l’excitation d’une nouvelle ère du football à Charlotte.

La NFL est réticente au risque à un point où nous sommes déconcertés quand une équipe prend une chance, la célébrant comme la seconde venue. C’est le cœur de l’énigme de Newton: avec l’entraîneur Ron Rivera et Matt Rhule à l’intérieur, il ne faisait aucun doute qu’il finirait par vouloir donner sa marque à l’organisation en sélectionnant son propre personnel d’entraîneurs et son quart-arrière. Cela peut être absurde, surtout quand vous avez un ancien MVP sur la liste, mais il y a un stoïcisme omniprésent dans la ligue qui exige qu’un entraîneur vive et meure par sa propre épée, à sa manière. C’est vrai même quand il semble que la chose la plus prudente à faire est de garder un joueur de franchise comme Newton, malgré le risque.

Cela dit, compte tenu du fait que Newton venait de subir une blessure de fin de saison et qu’il ne s’était vraiment pas ressemblé à lui-même depuis 18 mois, il y a beaucoup de raisons saillantes pour lesquelles il est logique de continuer. Newton n’avait plus qu’un an sur son contrat, ce qui rend la perspective de le signer à nouveau très risquée. C’est avant de discuter des tenants et aboutissants de la question de savoir si Rhule pensait que Newton était capable de gérer l’infraction que lui et le coordinateur offensif Joe Brady voulaient installer.

Au lieu de faire le mouvement évident et de laisser les gens le comprendre, les Panthers ont menti à outrance sur les intentions de Newton, indiquant que le quart-arrière voulait un échange alors qu’il n’y avait aucune preuve qu’il le faisait. Newton nie avec véhémence le verbiage de l’équipe à ce sujet et l’a fait sur son post Instagram sur le fait de quitter le quart-arrière vétéran.

Capture d’écran via @panthers sur Instagram

Mardi, les Panthers ont annoncé qu’ils avaient libéré Newton, ne recevant rien en échange du meilleur quart-arrière que l’équipe ait jamais connu. C’est un modèle pour l’organisation, préparer les joueurs à des talents de calibre All-Pro, puis n’obtenir absolument rien lorsqu’ils partent. Newton suit les traces de Josh Norman à cet égard, et les Panthers méritent d’être moqués pour une autre erreur.

Bien sûr, cela n’enlève rien à Teddy Bridgewater, que les Panthers ont signé pour être leur starter. L’histoire de Bridgewater et de Newton est inexorablement liée, mais n’a pas besoin d’être interconnectée. Bridgewater a gagné son coup pour être un starter de la NFL, Newton méritait une chance de prouver qu’il peut toujours être le gars – et ces deux éléments peuvent coexister.

Ici réside le grand décalage entre ceux qui ont regardé Newton jouer pendant toute sa carrière dans la NFL en Caroline, et ceux qui ne captent que les faits saillants et les tenues excentriques. Contrairement à la croyance populaire, Newton n’est pas un menteur. Il existe un faux récit selon lequel il est une diva, une prima donna, un premier joueur qui ne plonge pas sur un échappé dans le Super Bowl et qui essaie toujours de chercher le n ° 1. On ne peut nier que Newton a été un paratonnerre pour toute sa carrière de footballeur, de la Floride à Auburn en passant par la NFL, et cela a naturellement amené beaucoup de gens à ne pas l’aimer. Avec cela vient l’attention, et il y a toujours de l’argent à gagner, bon ou mauvais.

La réalité est que personne n’a plus le droit d’être furieux contre l’organisation des Panthers que Newton. Ses meilleures années de football ont été gâchées par une organisation avec une porte tournante de coordinateurs offensifs et un corps d’accueil qui ont mis Kelvin Benjamin et Devin Funchess sur un chapiteau. Semaine après semaine, personne n’a été invité à en faire plus avec moins que Newton. Et malgré tout cela, il a toujours assumé la responsabilité des échecs de l’équipe et a fait ce que tous les quarts-arrière sont invités à faire: diriger, sur le terrain comme à l’extérieur. Les Panthers n’ont jamais eu de quart-arrière de franchise jusqu’à ce que Newton soit repêché; ils n’ont également jamais eu un joueur aussi engagé dans la sensibilisation communautaire.

Cela devrait signifier quelque chose. Tout cela devrait signifier quelque chose. Que la séparation avec Newton soit maintenant la bonne décision est sans importance dans le grand schéma des choses. Les Panthers ont traité Newton comme s’il était jetable et n’avaient pas assez de grâce pour reconnaître qu’ils voulaient aller dans une direction différente. Il méritait mieux.

Au lieu de cela, ils ont essayé de blâmer Newton, quelque chose que le quart-arrière s’est fait pendant des années où les choses n’allaient pas bien. Les Panthers étaient assez stupides pour penser que nous l’achèterions.