Caris LeVert a fait quelque chose mercredi qu’aucun joueur des Nets n’a depuis 2005

Bien qu’il ait subi une défaite de 110-106 contre les Wizards de Washington, Caris LeVert a réalisé mercredi une solide performance pour les Brooklyn Nets.

L’aile de quatrième année a marqué 34 points sur un tir efficace de 10 pour 20 (5 pour 8 sur un territoire de 3 points), marquant neuf de ses points sur la ligne des lancers francs en 11 tentatives. LeVert a également terminé avec sept passes, six rebonds et quatre interceptions.

Pour mettre ses performances en perspective: LeVert est le premier joueur des Nets à atteindre ces totaux en un seul match depuis Jason Kidd en 2005, qui a été mentionné pour la première fois sur YES Network.

Curieusement, Kidd a accompli le même exploit contre les Wizards, terminant avec 35 points, huit rebonds, huit aides et cinq interceptions. C’est la seule fois où il a réussi cela avec les Nets. Kidd a eu une autre performance de ce niveau, c’est quand il était avec les Dallas Mavericks en 1996.

Les seuls autres Nets qui ont enregistré au moins 34 points, sept passes décisives, six rebonds et quatre interceptions en un seul match sont Kenny Anderson (1994) et Michael Ray Richardson (deux fois).

