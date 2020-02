Caris LeVert a fourni un autre signe de croissance continue par rapport aux Hornets

Avant le match de samedi soir, la dernière fois que les Brooklyn Nets ont joué contre les Charlotte Hornets, Devonte ’Graham avait lui-même une bonne performance. De retour le 11 décembre, le gardien de Charlotte a tiré plus de 50% de l’intérieur et au-delà de l’arc, et il a enregistré le premier match de 40 points de sa carrière NBA.

Et tout ce que Caris LeVert pouvait faire cette nuit-là, c’était regarder.

Mais samedi, LeVert a eu la chance de se retrouver face à face avec Graham. Le gardien des Hornets a marqué moins de 10 points pour la huitième fois seulement de la saison, terminant 1 pour 10 sur le terrain dans sa performance de six points (4 pour 4 sur la ligne des lancers francs).

LeVert a toujours été un défenseur solide, mais son affichage samedi est encore un autre signe de la façon dont il a continué à se développer en tant que talent polyvalent.

“Je pense qu’il y grandit”, a déclaré Kenny Atkinson à propos de LeVert aux journalistes de Charlotte. “Nous disons souvent:” Hé, mettez Caris sur Devin Booker. Mettez Caris sur Devonte ’Graham.’ Je pense qu’il s’est vraiment amélioré sur la défensive. Il joue toujours dur. Il a toujours une grande activité. “

Plus important encore, Atkinson a déclaré que LeVert «apprenait les nuances de ce qu’il faut pour être un bon défenseur de la ligue».

Le développement ultérieur de la jeune aile aux deux extrémités du plancher mérite d’être surveillé pendant le reste de 2019-2020.

