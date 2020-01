Caris LeVert aide les Brooklyn Nets à déraper avec une victoire de 117-113 sur Heat

Caris LeVert n’a pas eu sa meilleure performance de tir vendredi, mais il était là quand les Brooklyn Nets avaient le plus besoin de lui.

Avec les Nets en baisse de six points avec 3:38 à faire, LeVert a renversé l’une de ses trois marques à 3 points. Deux minutes et demie plus tard, avec Brooklyn derrière 111-109, le gardien a jeté un coup d’œil profond après avoir secoué le tireur d’élite de Miami, Duncan Robinson, donnant aux Nets la tête.

De là, Brooklyn n’a jamais regardé en arrière. Dans le processus de vaincre le Heat 117-113, les Nets ont également interrompu leur séquence de sept défaites consécutives,

Parmi ceux qui étaient heureux de voir la fin du dérapage, il y avait Spencer Dinwiddie, comme il l’a dit à Michael Grady sur YES Network après la victoire:

Dieu merci, nous avons rompu cette séquence, mec. Ça devenait dur ici, je ne vais pas te mentir.

LeVert a terminé avec 11 points sur un tir de 4 pour 15 (3 pour 9 en profondeur). Il a également réussi quatre passes décisives et trois rebonds en 24 minutes de jeu.

Dinwiddie a inscrit un sommet en carrière de 14 passes décisives tout au long de sa performance de 26 points, dans laquelle il a obtenu 10 pour 19 sur le terrain (2 pour 6 sur le périmètre).

La performance surprenante de la nuit pour Brooklyn est définitivement venue de Rodions Kurucs, qui a pris le départ avec Garrett Temple.

Kurucs a explosé offensivement au premier quart et a terminé le match de vendredi avec 19 points à son actif. L’attaquant est allé 7 pour 9 du sol (4 pour 5 de la profondeur).

Jarrett Allen était également de retour sur la bonne voie. Il a enregistré un double-double, saisissant 11 rebonds pour aller avec ses 11 points. DeAndre Jordan a également saisi des rebonds à deux chiffres (10).

Joe Harris (1-pour-5) et Taurean Prince (1-pour-10) n’ont pas pu trouver leur coup de trois, mais ont trouvé d’autres moyens d’avoir un impact.

Prince était en fait parfait à l’intérieur de l’arc. Il a réalisé chacun des sept tirs qu’il a pris à partir de deux, en route vers une performance de 17 points.

Pendant ce temps, Harris n’a marqué que neuf points, mais il a récolté sept rebonds, dont un gros rebond en fin de match sur un pointeur de 3 points raté de Prince.

Last but not least, Timothe Luwawu-Cabarrot a marqué 10 points sur un tir de 4 pour 6.

