Caris LeVert doit «tout faire»

Caris LeVert marquait lors de son premier retour de chirurgie du pouce, mais il n’était toujours pas tout à fait lui-même. Ensuite, l’aile des Brooklyn Nets a eu du mal à terminer, alors il a également cessé de marquer des points.

Mais, après avoir marqué six points lors du premier match de Brooklyn en février, LeVert a explosé du côté offensif. Il facilite. Il finit à l’intérieur. Il étire le sol.

Cependant, les chiffres d’affaires ont été un peu un problème récemment pour LeVert. Au cours de quatre des cinq derniers matchs des Nets, il a retourné le ballon quatre fois ou plus. C’est quelque chose dont Kenny Atkinson a parlé avec lui:

Il doit encore travailler sur sa prise de décision.

Mais Atkinson ne veut pas que les améliorations de LeVert s’arrêtent là. Autant que LeVert a bien fait, son entraîneur-chef s’attend à ce que le Net de quatrième année continue de se développer:

Il doit tout faire. Je lui ai dit, d’une manière ou d’une autre, tu dois trouver cet équilibre entre agressif et marquer pour nous, et je peux penser à trois ou quatre jeux dès le départ où nous étions et nous avions des gars grands ouverts. Mais j’espère que cela fait partie du rythme. Il cherche encore un peu. Mais il marque le ballon. C’est juste de trouver cet équilibre avec Caris.

LeVert a le temps de se ressourcer pendant la pause des étoiles. Il aura la chance de faire ses preuves jeudi lorsque les Nets rendront visite aux 76ers de Philadelphie.

