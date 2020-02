Caris LeVert éclate lors de la victoire 119-97 des Brooklyn Nets contre Phoenix Suns

Les Nets n’ont perdu qu’un quart contre les Phoenix Suns lundi, ouvrant la voie à une victoire de 119-97 à Brooklyn au Barclays Center.

Les Nets ont maintenant remporté quatre de leurs six derniers matchs, après avoir perdu leurs cinq précédents. Brooklyn occupe actuellement le 7e rang du classement de la Conférence de l’Est avec un dossier de 21-27, plaçant ensuite un demi-match devant le 21-28, huitième tête de série, Orlando Magic – qui a également gagné lundi.

Les Nets ont été propulsés par Caris LeVert, qui a obtenu son meilleur score de la saison. Il a terminé avec 29 points – égalant son sommet en carrière – sur un tir de 10 pour 20 (2 pour 4 sur un territoire de 3 points). LeVert a également réussi un parfait 7 pour 7 sur la ligne des lancers francs.

LeVert a également récolté sept mentions d’aide et deux interceptions.

Joe Harris a marqué 16 points sur un tir de 7 pour 13 (2 pour 5 en profondeur). Taurean Prince était juste derrière lui avec 15 points au tir à 5 contre 10 (3 à 6 à longue distance). Prince a également connu six rebonds.

Spencer Dinwiddie n’a pas connu sa meilleure soirée de tir (4 contre 12 depuis le sol), mais il a quand même marqué 14 points. Il a également récolté quatre mentions d’aide.

Timothe Luwawu-Cabarrot a marqué 13 points sur le banc des Nets.

DeAndre Jordan a mené Brooklyn avec neuf rebonds. Jarrett Allen en avait huit et a bloqué deux tirs. Avec ces deux blocs, Allen a maintenant bloqué deux tirs ou plus en six matchs consécutifs, égalant son sommet en carrière.

EN RELATION: Spencer Dinwiddie a déjà dépassé son total d’aide 2018-2019

EN RELATION: Joe Harris défend son titre de fusillade à 3 points à Chicago

.