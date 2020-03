Caris LeVert incapable d’arrêter Aaron Harrison

Bien qu’il y ait encore de l’espoir pour la NBA de couronner un champion de 2020, il n’en va pas de même pour le basket-ball universitaire. Lorsque les organisations sportives professionnelles ont suspendu leurs saisons en réponse à la nouvelle épidémie de coronavirus, la NCAA a annulé tous les tournois d’hiver – y compris les tournois de basket-ball masculin et féminin.

Comme il n’y aura pas de casse-crochets ou d’histoires sur Cendrillon cette année, Fil de filets tentera d’aider les fans à obtenir leur correctif de March Madness en revenant sur les performances et les runs qui présentaient les joueurs actuels des Brooklyn Nets:

Le Michigan a fait sa part d’impressionnants tournois de la NCAA au temps de Caris LeVert avec les Wolverines. Malheureusement pour le futur gardien des Brooklyn Nets, sa dernière descente est survenue lors de sa saison junior aux mains du Kentucky.

Les Wildcats, classés huitièmes, ont rencontré le Michigan n ° 2 dans l’Elite Eight et ont remporté une victoire bouleversée de 75-72 (score plein). Le match a été remporté dans les dernières secondes quand Aaron Harrison s’est arrêté à trois et a renversé le tir très disputé.

Celui qui contestait le coup n’était autre que LeVert.

Le gardien des Nets a terminé avec neuf points sur un tir de 4 pour 7, cinq passes décisives, trois rebonds, deux interceptions et un tir bloqué.

.