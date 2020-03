Carlisle: “Il est impossible de défendre Sion un par un, il faut l’implication de toute l’équipe”

Les Dallas Mavericks Ils ont fait du bon travail pour essayer d’effondrer la région et Zion Williamson. Le pivot a terminé avec 21 points, mais a souffert de la compréhension défensive des Texans. “Nous avons fait tout ce qui pouvait être fait. Maxi a fait du bon travail et Porzingis a été impeccable en aidant. Il a une force incroyable, est un joueur de basket sans précédent et fait tout correctement et à une vitesse apparemment impossible pour son physique”, a souligné sur ESPN l’entraîneur des Mavs, Rick Carlisle.

