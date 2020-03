Carlos Cordeiro démissionne pour cause de sexisme dans le cadre du procès pour l’égalité de rémunération de l’USWNT

Carlos Cordeiro a démissionné de son poste de président du football américain à la suite du tollé général suscité par la défense juridique sexiste de la fédération utilisée dans son différend sur l’égalité de rémunération avec l’équipe nationale féminine des États-Unis. Jeudi soir, Cordeiro a publié une déclaration publique sur sa démission, déclarant: «Ma seule et unique mission a toujours été de faire ce qui est le mieux pour notre fédération, et il m’est devenu clair que ce qui est le mieux actuellement est une nouvelle direction. “

Ce fut un privilège incroyable de servir en tant que président de US Soccer.

Ma seule et unique mission a toujours été de faire ce qui est le mieux pour notre Fédération.

Après discussion avec le Conseil d’Administration, j’ai décidé de démissionner, avec effet immédiat. Ma déclaration complète: pic.twitter.com/4B7siuIqcL

– Carlos Cordeiro (@CACSoccer) 13 mars 2020

Cindy Parlow Cone, une ancienne joueuse de l’USWNT, passera de vice-présidente à présidente.

L’USWNT a déposé une plainte contre la fédération devant un tribunal fédéral en mars 2019, alléguant une discrimination salariale fondée sur le sexe. Un va-et-vient controversé s’ensuivit, la pression du public sur Cordeiro augmentant le 20 février lorsque la stratégie juridique de la fédération fut rendue publique. Dans une demande de jugement sommaire, l’USSF a soutenu que les équipes nationales des hommes et des femmes effectuent des tâches fondamentalement différentes. Parmi leurs arguments, le fait de jouer pour l’équipe masculine nécessite plus de capacités physiques et méritait donc une norme de rémunération différente.

Le différend s’est aggravé mardi soir, lorsque la réaction de la fédération aux déclarations des avocats des joueurs a été dévoilée. Les avocats de US Soccer ont doublé leur argument selon lequel les femmes sont intrinsèquement inférieures aux hommes.

À la suite de ces dépôts, plusieurs des plus grands sponsors du football américain se sont prononcés contre la fédération. De nombreuses entreprises partenaires de la fédération ont qualifié ces déclarations d’offensives. En réponse, les joueurs de l’USWNT ont porté leurs maillots d’échauffement à l’envers avant leur match contre le Japon mercredi soir, cachant l’écusson de la fédération.

Photo de Robin Alam / Icon Sportswire via .

En réponse au contrecoup, Cordeiro a publié une déclaration à la fin du jeu en s’excusant pour la langue dans les documents légaux de la fédération, et déclarant que US Soccer changerait le cabinet d’avocats représentant sa défense. Cependant, les excuses n’ont rien fait pour arrêter de vives critiques. Le commissaire du cône et du MLS, Don Garber, a publié des déclarations condamnant la fédération. Les deux sont membres du comité de soccer américain.

La démission de Cordeiro et son remplacement par un ancien joueur de l’USWNT seront probablement perçus comme un changement positif par de nombreux acteurs du football américain. Cependant, il convient de noter que Cone et Cordeiro étaient au courant de la stratégie de la fédération avant jeudi. Les documents déposés par la fédération le 20 février ont clairement fait connaître sa position, et il est peu probable que les membres du conseil d’administration de l’USSF ignorent complètement la défense que son avocat poursuivrait avant cette date dans le différend juridique le plus médiatisé de la fédération.

Un changement de personnel ne résoudra pas la culture qui a conduit à la poursuite de l’égalité de rémunération et à la stratégie juridique sexiste qui en a résulté. À The Athletic, Meg Linehan a détaillé la discrimination et les arguments sexistes contre le paiement équitable de l’USWNT depuis le milieu des années 1990. Ce problème n’a pas commencé en 2019. Cone est maintenant confronté à la tâche difficile d’éliminer la pourriture qui a conduit à cette ligne de pensée en premier lieu.