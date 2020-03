Carmelo Anthony dit que LeBron James lui a sauvé la vie aux Bahamas

Alors qu’Instagram Live continue d’être l’un des seuls bastions de contenu frais en ce qui concerne la NBA, Portland Trail Blazers avant et 10 fois NBA All-Star Carmelo Anthony ont aidé à donner plus de contexte aux vacances emblématiques de l’équipage de Banana Boat pour les Bahamas en 2015 lors d’une session live qu’il a faite vendredi soir avec Dwyane Wade. Cela peut également expliquer pourquoi Carmelo n’était pas réellement sur la photo emblématique de Banana Boat avec Wade, Chris Paul, LeBron James et l’épouse de Wade, Gabrielle Union, à bord du bateau.

Selon Anthony, pendant les vacances, LeBron James lui a essentiellement sauvé la vie car le courant l’avait dépassé lors d’une expédition de natation dans une crique cachée. Alors que Melo flottait loin de tout le monde, LeBron a sauté du bateau, «comme MacGyver», pour le sauver.

Il est difficile de blâmer Anthony après une telle situation pour ensuite choisir de ne pas sauter sur le Banana Boat. Nous pouvons tous comprendre que ça allait être un bien meilleur moment pour Melo de se détendre et de regarder tout le monde monter sur le bateau tout en buvant un verre de vin.

