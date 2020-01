Carmelo Anthony effectue sa première visite de retour à Houston

Il n’y aura probablement pas de vidéo hommage, mais le futur Temple de la renommée Carmelo Anthony fera son premier retour à Houston en tant que joueur mercredi soir lorsque les Rockets accueilleront les Portland Trail Blazers.

Les Rockets ont choisi de se séparer du All-Star à 10 reprises après un bref passage de 10 matchs pour commencer la saison 2018-19. À l’époque, les Rockets – sortant d’une place pour la finale de la Conférence Ouest la saison précédente – étaient un 4-6 décevant et exploraient toutes sortes de changements pour se remettre sur la bonne voie.

Après avoir passé plus d’un an sans équipe, Anthony, 35 ans, a finalement été signé par Portland fin novembre 2019. Curieusement, Anthony a été signé pour une raison très similaire à sa libération, car les Blazers sortaient de leur propre conférence. accoster en finale et chercher une étincelle.

À son crédit, Anthony a tiré le ballon beaucoup mieux en 26 matchs avec les Blazers cette saison que lors de son séjour avec les Rockets. L’ancien champion de la NBA marque en moyenne 16,3 points en 31,8 minutes par match sur 43,4% de tir au total et 39,4% sur 3 points.

Les deux chiffres sont en hausse par rapport au clip de 40,5% et au taux de 32,8% sur 3 points qu’Anthony a tiré en 29,4 minutes par match avec les Rockets.

Cependant, les rapports ont indiqué que les préoccupations de Houston avec Anthony avaient plus à voir avec sa production – ou son absence – sur le côté défensif de la salle, par opposition à son efficacité offensive. En particulier, le vieillissement d’Anthony était considéré comme un handicap dans leur plan de commutation.

De ce point de vue, il ne semble pas que les choses aient changé. Selon Basketball-Reference, Anthony a une cote défensive de 112 cette saison, ce qui est presque le pire de sa carrière de 17 ans et identique à sa marque de la saison dernière avec les Rockets.

Les Blazers ne sont que 11-15 (.423) dans les 26 matchs qu’Anthony a joué, ce qui équivaut à un rythme de victoire de moins de 35 matchs sur une saison complète de la NBA. Ils sont actuellement 17-24 et à l’extérieur à la recherche de l’image des éliminatoires de la Conférence Ouest 2019-2020, ce qui est bien en deçà des attentes après leur succès au printemps dernier.

Néanmoins, Anthony a été un contributeur constant en tant que démarreur de l’équipe à l’attaquant de puissance, et il a même ajouté un vainqueur du match la semaine dernière alors que les Blazers devançaient le champion NBA en titre Toronto sur la route.

Quant à son retour à Houston, le passage d’Anthony avec les Rockets a été suffisamment bref pour qu’il ne soit pas susceptible de tirer une sorte de vidéo hommage ou de fanfare.

Mais il ne devrait pas non plus y avoir beaucoup de rancune. Anthony, qui avait longtemps été la cible du directeur général des Rockets Daryl Morey, a donné à l’équipe une chance lors de sa signature en août 2018 pour le salaire minimum de la ligue. Par tous les comptes, il était un très bon coéquipier pendant son séjour à Houston. Ce n’était tout simplement pas le meilleur choix pour l’un ou l’autre côté.

Bien que la fin ait été un peu maladroite, Anthony a maintenant poursuivi sa carrière en trouvant le succès à un autre arrêt de la NBA. Et ce faisant, le temps d’Anthony avec les Blazers garantit que la saga étrange de Houston ne restera pas dans les mémoires comme le dernier chapitre de sa riche histoire au Temple de la renommée.

Le coup d’envoi de mercredi entre les Rockets (26-13) et les Blazers est à 20h30. Central, avec le jeu diffusé à l’échelle nationale sur ESPN.

.