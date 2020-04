Carmelo Anthony et Dwyane Wade aident Jimmy Butler après le commerce

Le petit attaquant des Miami Heat All-Star Jimmy Butler était à Paris avec Carmelo Anthony et Dwyane Wade lorsque les Chicago Bulls l’ont échangé contre les Timberwolves du Minnesota en juin 2017.

Butler a été «blessé» par le commerce, mais ses copains Anthony et Wade étaient là pour lui et lui ont dit que tout allait bien se passer:

“Vous m’avez bien aidé,” a expliqué Jimmy Butler à Carmelo Anthony sur IG en direct à propos de ce que lui et Dwyane Wade avaient fait pour lui. «Je me souviens d’être assis au dîner et je me disais« Yo, tu es toujours un joueur helluva. Tu vas faire ce que tu faisais à Chicago dans le Minnesota. Tu vas changer la culture là-bas…

“J’ai été blessé.”

Butler n’a joué qu’une seule saison avec les Timberwolves, mais il a changé la culture. Jimmy a aidé les Timberwolves à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2004 lors de sa seule saison avec Minny quelques années avant d’atterrir avec les Heat.

Cependant, la star désormais chaleureuse a demandé un échange au Minnesota juste avant le début de la saison 2018-19. Les Wolves ont échangé Butler contre les 76ers de Philadelphie et Jimmy a joué pour l’équipe lors des séries éliminatoires de 2019.

Pourtant, Butler n’était pas content. Quelque chose manquait jusqu’à ce qu’il s’assoie avec le président de Heat, Pat Riley, pour leur réunion d’agent libre. Riley et Butler se sont immédiatement connectés et le Heat a pu acquérir Jimmy des Sixers dans le cadre d’un accord de signature et d’échange.

Avant la suspension de la saison 2019-2020, Butler affichait en moyenne 20,2 points, 6,6 rebonds et 6,1 passes décisives pour le Heat en 54 matchs. Il tirait à 45,4% du terrain, 24,8% au-delà de l’arc et 83,3% de la ligne des lancers francs.