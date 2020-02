Carmelo Anthony glace le match contre les pistons

Il est difficile d’imaginer que Carmelo Anthony a eu du mal à se trouver une place pour une équipe NBA cette saison. Dans sa 17e saison NBA, le 10-All-Star était encore une fois embrayage. Le habituel CJ McCollum, à deux gardes des Portland Trail Blazers, a pris la relève pour Damian Lillard, blessé, et a conclu la transaction avec un jeu de pick-and-pop, terminé par l’attaquant de 35 ans.

Les Blazers ont finalement remporté une victoire importante à 107-104.

CJ (record de carrière 12 AST) et Melo (record de saison 32 PTS) pick-and-pop pour sceller la victoire des @trailblazers! #RipCity pic.twitter.com/bLVxc89xEW

Melo a terminé le match avec un record de 32 points, son premier match de 30 points depuis qu’il a quitté les New York Knicks. CJ McCollum a orchestré son équipe, flirtant avec un triple double avec 41 points, 12 passes décisives et neuf rebonds.

Pendant ce temps, l’attaquant des Pistons Christian Wood a mené son équipe avec 26 points de retard sur le banc.

Bien que toujours épuisé en raison d’une série de blessures, Portland a réussi à se maintenir à flot dans la course aux séries éliminatoires. Même sans Dame, McCollum a voulu intensifier et faciliter le ballon pour que l’équipe décroche le dernier point des séries éliminatoires. Ses 12 passes décisives étaient en fait un sommet en carrière.

Ce n’est cependant pas une mince affaire. Les Grizzlies de Memphis prévoient de tenir bon malgré le fait qu’il leur reste un calendrier difficile, tandis qu’un pélicans accéléré par Sion se déplace au bulldozer. San Antonio, quant à lui, tient toujours malgré sa défaite contre OKC dimanche soir. C’est difficile, mais les Blazers ont fait leurs preuves.

