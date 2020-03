Carmelo Anthony: “LeBron m’a sauvé de la noyade dans la mer”

Pendant la quarantaine aux États-Unis causée par la crise sanitaire mondiale du coronavirus, Dwyane Wade, un ancien joueur de la NBA, a fait un direct via le réseau social Instagram dans lequel, à un moment précis, il a rejoint Carmelo Anthony.

Le joueur des Portland Trail Blazers a parlé de beaucoup de choses, comme ce qui serait advenu de sa carrière si les Detroit Pistons l’avaient sélectionné lors du repêchage de 2003 avant les Denver Nuggets: “Probablement ma carrière aurait été différente et j’aurais deux ou trois anneaux en Mon dossier. Mais ce n’était pas le cas et ça valait le coup. Qui sait ce qui serait arrivé à ma carrière? “

Cependant, l’une des anecdotes qui ont le plus choqué les fans qui étaient dans le live était celle avec laquelle Melo a vécu LeBron James, avec qui il partage une grande amitié, dans laquelle l’actuel joueur des Los Angeles Lakers a sauvé son partenaire professionnel de la noyade:

“Nous étions dans la mer, dans un bateau. Il y avait beaucoup de vent et nous nous sommes vus au milieu de l’océan. J’étais dans l’eau et à ce moment ma tête n’arrêtait pas de penser à tout. J’ai vu que j’allais me noyer. Soudain j’ai regardé un autre Je vois le bateau et je vois LeBron en sauter comme le MacGyver lui-même. Il m’a remorqué d’une main et m’a sauvé la vie. “

